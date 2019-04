Altorreal, sede de los 21 años del Circuito Grupo Soledad Cuatro de los jugadores de la prueba del Circuito Soledad 2019 en Altorreal, junto a Paco Gumbao (primero por la derecha). / Mª J. PEÑAS La longeva competición es una de las más seguidas por los jugadores de todo el Levante Mª J. PEÑAS MURCIA Lunes, 15 abril 2019, 21:23

Paco Gumbao tiene 57 años «y llevo 21 dedicándome a la organización del Circuito de Golf del Grupo Soledad». Él es el responsable del equipo humano que desde hace más de dos décadas lleva pateándose los campos del Levante, dando forma a un evento que se ha ganado el respeto y la admiración de patrocinadores, colaboradores y por supuesto jugadores.

Gumbao, quien en su vida diaria es auditor interno y consejero del Grupo Soledad, volvió el pasado sábado, día 6, al campo murciano de Golf Altorreal (Molina de Segura) para que en sus 18 hoyos se disputara la segunda prueba de la XXI edición de la competición que lleva el nombre de una empresa familiar, con un tremendo espíritu emprendedor en el sector de los neumáticos, con sede en el Parque Empresarial de Elche. Este auditor aún recuerda lo aburrido que le resultaron las clases que tomó de golf en el campo de prácticas, porque «el médico me aconsejó un deporte en que tuviera que andar; por eso opté por el golf» y la primera edición del hoy consolidado Circuito Soledad, «aquella que se jugó en La Marquesa (Rojales, Alicante). Era una sola prueba». Fue el germen de lo que hoy aglutina a dos patrocinadores, 13 'sponsor 'y hasta 17 colaboradores (al principio solo estaba Movistar). El número de campos comprometidos con el evento deportivo también ha cambiado. El calendario de 2019 está compuesto de doce pruebas, más una gran final a disputar en el campo alicantino de La Finca, el próximo 29 de junio.

Con garantías

En el anecdotario y las curiosidades de esta consolidada competición, infinidad de recuerdos. Entre ellos las primerísimas conversaciones con el que fuera director de golf de La Manga Club, el galés Chris Davies. «Nos entendíamos a medias porque ninguno de los dos hablaba bien el idioma del otro», cuenta divertido Gumbao, a quien no se le olvida que «aquel primer año me propuso el campo Oeste, y yo le dije: 'Oeste, no, no, me han dicho que le pida el Sur'. Al final nos dio el Oeste. Al siguiente año nos ofreció el Norte y al tercer año, sin haberle aún pedido campo, nos brindó el Sur». Quien conoció a Davies sabe de lo estricto que era en cuanto al golf. Para Gumbao, sus decisiones, la confirmación de la garantía de éxito de acoger una prueba del Soledad.

La de Golf Altorreal se desarrolló con las garantías previstas, con un total de 192 jugadores distribuidos en dos tiros (8.30 y 14 horas). Los ganadores de la prueba fueron en 1ª categoría: José Marín (38); Eduardo Pastor (37) y Jesús Pujante (37); en 2ª: Martín Aparicio (41); Francisco Javier Tomás (40) y Francisco Valverde (39); y en damas: Pilar Ruiz (42); Laura Fernández (39) y Gertruda Holmes (34).