«Estamos muy agradecidos de tanta calidad humana» Victoriano Jiménez, Antonio León, Pedro Jiménez -informando de la recaudación conseguida-, Ascensión Méndez y Manuel Martínez. / Mª JESÚS PEÑAS Pedro Jiménez, el promotor del Torneo de la Solidaridad disputado en el campo de Lo Romero a favor de Prometeo, consigue más de 80.000 euros para la asociación Mª JESÚS PEÑAS MURCIA Lunes, 7 octubre 2019, 22:01

Ha sido necesario el empeño de dos alcaldes para que el equipo de trabajo de Prometeo (Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos, Físicos y Sensoriales) consiguiera un nuevo impulso económico con el que hacer frente a la paralizada construcción de su esperado nuevo Centro de Día.

Un espacio que ofrezca una infraestructura adecuada, más amplia y acorde con las necesidades de sus usuarios, y donde gracias a la labor de Prometeo «se desarrolla su integración social», como reconoce Antonio León, el actual alcalde de Torre Pacheco, municipio donde se localiza la instalación. Así que ante la acuciante necesidad de inyectar recursos económicos para el centro, León no dudó en implicar a Pedro Jiménez, Medalla de Honor de la villa y «a quien seguimos llamando 'el alcalde'» -lo fue del municipio desde 1979 a 1999-, para llevar a cabo una iniciativa con la que recaudar fondos.

Incontables los kilómetros que Jiménez, a sus incombustibles 86 años, ha recorrido para hacer realidad este empeño. Involucró en primera instancia a su hijo Victoriano, el director gerente del campo de Lo Romero (Pilar de la Horadada), para hacer del anual Torneo de la Solidaridad del recorrido el evento deportivo desde donde pivotar el resto de solidarias actuaciones.

Numerosas colaboraciones

No encontró resistencia. «Conté con la generosidad de mi hijo. De su apoyo y el de toda la infraestructura y el personal del campo para este cometido». La competición de golf en favor de Prometeo se celebró el pasado 26 de mayo. En ella no faltaron apoyos, como recordaría Jiménez a la hora de recopilar y agradecer verbalmente todos los recibidos: «El de los jugadores, el de los colaboradores y amigos, el de los campos de golf, el de las federaciones»; tampoco «el de los medios de comunicación» y, por supuesto, de «numerosos empresarios» a los que Jiménez visitó. Araceli Martínez se emociona al recordar cómo en una de esas primeras visitas en las que acompañó al exedil «estuvimos con un empresario de Torre Pacheco al que hacía al menos 15 años que no veía; fue hablarle de la recaudación de fondos y decidió colaborar con ¡5.000 euros!». Así que Jiménez no puede negar que «me tengo que emocionar» ante tantas muestras de solidaridad recibidas. Contribuciones tan altruistas como la de Joaquín Madrid, propietario del restaurante El Rincón de Joaquín (San Cayetano), que dejó sus propios fogones para dar de comer (de su bolsillo) a todos los jugadores de la competición, a pesar de tener agendadas dos comuniones para esa misma fecha. O la más reciente. La de Juan y Paco, dos voluntarios en las recientes labores de limpieza del recorrido alicantino de Lo Romero, tras el paso de la terrible gota fría de este septiembre, que colaborarán a través de una aportación en lotería para Prometeo. De hecho, Jiménez aún tiene algunas salidas de golf donadas por campos amigos, que siguen estando a disposición de los jugadores que quieran adquirirlas a un precio solidario y desgravativo. Se pueden conseguir en el pro-shop del campo.

Los regantes se suman

Desde el cariño y el respeto a la figura de Pedro Jiménez, Manuel Martínez, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, confirma a 'La Verdad' que «para nosotros es una satisfacción contribuir en esta ocasión. (...) Los agricultores siempre pedimos agua, pero también sabemos ser solidarios (...). En la junta de gobierno del pasado día 26 -compuesta por 25 miembros- se aprobó por unanimidad dicha participación». Una colaboración de 25.000 euros, tras la adquisición de 500 pisapapeles conmemorativos del 40 aniversario del trasvase Tajo-Segura y a favor de la labor de Prometeo, que con toda probabilidad vestirán las mesas de trabajo de las incontables visitas internacionales que recibe la Comunidad de Regantes a lo largo del año.

Si en febrero de este año el espacio que albergará el futuro Centro de Día de Prometeo fue el enclave elegido para que dos alcaldes contarán la iniciativa, el pasado día 1 de octubre fue el propio consistorio pachequero el que les dio cobertura para que junto con otras piezas claves de la iniciativa golfística-solidaria, se diera a conocer la abrumadora recaudación: más de 80.0000 euros, «aunque la cifra puede aún aumentar, porque quedan algunas últimas contribuciones por contabilizar», asegura Jiménez.

Ante la magnitud de la cifra, Ascensión Méndez, la presidenta de Prometeo, no puede estar más contenta recordando cómo hace unos meses «estábamos parados por falta de recursos, y en este tiempo nos hemos encontrado con la calidad humana de Pedro Jiménez y de las personas que lo rodean. Estamos muy agradecidos por ello. Han divulgado el proyecto y han conseguido apoyos económicos». Méndez aprovechó para agradecer igualmente el trabajo de la corporación municipal «con Antonio León al frente. (...) Estamos emocionados de ver cómo se nos quiere».

Un amor que desde la asociación se devuelve con creces todos los días trabajando no solo para el Centro de Día, sino también para el Centro de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana, el Centro de Intervención Integral y el Centro Especial de Empleo, y llevando a cabo su programa de Formación Profesional y la gestión de una vivienda colectiva.