Aesgolf mostrará al jugador sénior el destino del golf marroquí

María Jesús Peñas Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

Aquí no hay un 'caddie' que te lleve la bolsa, te ayude con las caídas o la elección del palo para tu golpe, caso de Mohamed en el recorrido rabatí de Dar Es Salam, por 10 o 20 euros. O quien te despida a la salida del club –como el de Bouskoura– con teteras de plata, vasos humeantes de té y dulces marroquíes, ofrecidas por su director de golf Khaled Dahani, como muestra espontánea de agradecimiento por la visita. Pero sí se comparte un mismo lenguaje de hospitalidad y de experiencia plus para el golfista, cuando lo que se tiene en mente es ofrecer un 'destino de golf' al que sumar una experiencia cultural, turística y gastronómica. Y también humana.

Y es que tanto Rabat, la capital del reino de Marruecos y de la región Rabat-Salé-Kenitra como la Región de Murcia comparten parte de un mismo ADN forjado por el clima –que lo condiciona todo–, por ser hijos del mar y por estar teñidos de una misma paleta de colores paisajística, que genera una determinada identidad. Ocho siglos de presencia musulmana en la península tienen también algo que ver (somos Al-Ándalus desde el año 711 hasta 1492). 800 años que aportaron avances en multitud de disciplinas, incluidas las agrícolas; fueron los árabes los que introdujeron la agricultura de regadío y nuevas técnicas de cultivo de las que tanto sabe esta tierra del Sureste y, una ciudad como Murcia, que en 2025 ha cumplido 1.200 años de existencia. Su fundación data del año 825, por el emir Abderraman II. Su nombre entonces: Medina 'Mursiya', «aquella ciudad de ensueño que creció a orillas del río Segura y de su fértil vega», como anunció su actual alcalde, José Ballesta, al inicio de los festejos por el celebrado aniversario fundacional. El primer edil recordó que esta cita con la historia «supone una oportunidad para reivindicar ese peculiar humanismo murciano que tan característico es de nuestra auténtica identidad».

Una renovada identidad es la que se está construyendo al otro lado del estrecho y que la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (ONMT) está dando a conocer a los golfistas españoles. En este empeño está Youssef Alaouri, representante en Andalucía de la ONMT; «queremos que algunos destinos de golf de nuestro país, más allá de Tánger o Tetuán (...) se den a conocer en la península». Es el caso de Rabat. Un renovado y modernizado destino que suma sus preciados hoyos de golf a los más de 200 repartidos por las principales regiones turísticas de Marruecos. Una ciudad ('Ribat', que significa 'fortaleza islámica') que está creciendo rápidamente, tras confirmarse Marruecos como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA de 2030. Y es que a través de los cambios previstos para albergar un acontecimiento de fútbol de tal dimensión, Rabat se está transformado en la principal ciudad verde del país; una de amplias avenidas, con espacios dedicados a las artes escénicas y un enorme patrimonio que visitar; una urbe conectada con los mejores transportes... y con una atractiva oferta de golf.

La influencia árabe

Recientemente, una expedición de delegados de Aesgolf (Asociación Española de Senior del Golf) pudieron comprobarlo 'in situ', descubriendo en Rabat, una joya golfística. Una con árboles centenarios entre alcornoques y robles, ruinas romanas y tres recorridos obra del reconocido arquitecto Robert Tren Jones. 45 hoyos en total en una instalación, sede del reputado Trofeo Hassan II –donde Miguel Ángel Jiménez, Santiago Luna o Juan Quirós han inscrito su nombre– y que se llama Royal Golf Club Dar Es Salam.

Un total de 120 jugadores procedentes de toda España se dieron cita en la competición que se disputó en los 18 hoyos de Alhama

La expedición española acordó en ese viaje que en el mes de marzo de 2026, Marruecos será la primera sede internacional de un Puntuable Nacional para el Europeo de Aesgolf. Una asociación –con delegación en la Región– que cuenta con un nutrido número de pruebas anuales para sus más de 7.000 asociados. Precisamente su representante en la Comunidad murciana, el muleño Enrique Pérez de los Cobos recuerda perfectamente para LA VERDAD que no hace tanto, tras la pandemia, «la Región comenzó a ser sede de tres pruebas de la asociación, tras un acuerdo firmado con el Instituto de Turismo (Itrem), lo que nos impulsó más como destino a nivel nacional».

Ampliar El club Dar Es Salam de Rabat. Vestigios del paso de la cultura romana que aún siguen. María Jesús Peñas

Y fue poco después de saltar a Marruecos cuando los séniores de Aesgolf (jugadores mayores de 55 años) tuvieron una cita muy importante en la Región. Azares del calendario de competición. Porque como arranque de la temporada 2026 se disputó durante los pasados días 22, 23 y 24 de este mes, el importante primer Puntuable Senior Masculino de la asociación, en el recorrido murciano de Alhama Signature (Alhama de Murcia). 120 séniores de toda España, inscritos en una prueba en la que tuvieron que traspasar el umbral del impresionante complejo, para encontrarse con otra 'fortaleza'. Ésta en suelo español y que responde al nombre de 'Al-kasar' ('palacio fortificado', en castellano). El enorme edificio que da la bienvenida al golfista. Uno cuyo diseño hace referencia «a los elementos arquitectónicos de la cultura árabe. Las geometrías puras, los grandes pórticos, la utilización del blanco y del rojizo del desierto...», como en 2009 destacó para LA VERDAD su arquitecto, Jesús López.

«Mucha proyección»

Durante tres días, uno de entrenamiento y dos de juego, estos asociados compitieron en uno de los campos más hermosos, largos y técnicos de la Región. «Es un campo con mucha proyección», aseguró Javier Roura, el director deportivo de Aesgolf. El recorrido de Alhama Signature nació de la imaginación del gran jugador y diseñador Jack Nicklaus; un 'signature' de 18 hoyos, firmado por el norteamericano en una tierra llamada 'Al-hamma'. El nombre con el que citaban los cronistas árabes a las tierras fértiles del valle del Guadalentín de las que, al abrigo de las sierras de Espuña, La Muela y El Cura, manaban aguas termales con propiedades curativas. Un nombre que tomó para sí el municipio de Alhama de Murcia.

Y aunque aquí no hay 'caddies' ni té, sí una flota de 30 'buggies' de nueva generación y una terraza de toldos (cual jaima) que te cobija del sol Mediterráneo mientras se come y bebe muy bien. Pero sobre todo hay nombres propios: Ana, Miguel, Camille, Álvaro o Alfredo. Porque en realidad los destinos los hacen las personas; llámense Mohamed o Álvaro.

Temas

Golf

Rabat

Reporta un error