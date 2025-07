2.058 jugadores pasan este año por el Circuito Grupo Soledad

María Jesús Peñas Viernes, 4 de julio 2025, 01:22 | Actualizado 01:49h. Comenta Compartir

Fue un servicio tranquilo. Sin sobresaltos. «Es evidente que todos van bien hidratados». Así lo afirmó uno de los tres componentes del servicio médico dispuesto en la final del Circuito Grupo Soledad 2025. Tres murcianos, David, Carlos y Aurelio, desplazados con su ambulancia desde Las Torres de Cotillas para estar pendientes de los finalistas reunidos, el pasado 28 de junio, en los 18 hoyos del complejo golfístico de La Finca Golf Resort. Una larga jornada donde el sol apretó y mucho.

Aún así, una cita ineludible para los 103 jugadores que se ganaron el derecho, a través de las sucesivas pruebas clasificatorias (hasta 12 a lo largo del año)–, para llegar a este momento. Y es que 'El Soledad' tiene un gran tirón entre el jugador 'amateur'. Porque se ha granjeado en más de dos largas décadas (la de este año es la edición número 27) el respeto y el cariño del golfista de las tres comunidades que visita: La Mancha (concretamente el campo de Las Pinaíllas, en Albacete), Comunidad Valenciana y la Región de Murcia; en esta última nunca falta a su cita con los 18 hoyos de Golf Altorreal (Molina de Segura). En este recorrido molinense las cifras de participación siempre se disparan en los dos días de competición (viernes y sábado) y sus tres tiros. Este año sumando la altísima cifra de 262 jugadores, para un total de 2.058 participantes en el circuito. Todo «un récord de participación» en este 2025, según destaca la propia organización.

Ganadores murcianos

Ampliar Raúl Asencio. Su panetone fue uno de los premios más sabrosos de 'El Soledad'. María Jesús Peñas

Entre los que llegaron hasta el final, algunos murcianos que no pincharon en esta ultimísima prueba. Es más, destacaron. Fue el caso de Ana Marín y Elena García, primera y tercera, respectivamente de la categoría damas. Borja Plácido Vera (2º) anotó en la primera categoría de caballeros; mientras que Francisco José Pardo (1º) y Francisco Bernal (3º) lo hicieron en 2ª categoría. «¡Qué barbaridad!, nos han llenado de cosas», declararía Bernal a LA VERDAD, junto a la mesa de entrega de premios, mientras sus manos no alcanzaban a agarrar todos los obsequios recibidos. Porque si algo tiene 'El Soledad' es la abrumadora cantidad de regalos. Tomás Martínez uno de los integrantes del equipo humano del Circuito Soledad dirigido por Paco Gumbao (el máximo responsable de la competición) no se sorprende por este hecho. «Nosotros damos lo que nuestros patrocinadores nos dan para el circuito». Así de sencillo. Lo que no es tan sencillo es tener tantos apoyos. Numerosísimas marcas, muchas de ellas, fieles año tras año en esta reputada competición. Y a las que se siguen sumando otras.

Panetone y vinos

Ampliar El equipo sanitario. David (i), Carlos y Aurelio, los santinarios que no tuvieron que atender ninguna contigencia. María Jesús Peñas

Es el caso de Raúl Asencio. Un reputado pastelero de Elche, que cuenta con diversos reconocimientos en certámenes internacionales como la Coppa del Mondo del Panettone (Italia). Un profesional muy activo en todo lo que se refiere a involucrarse en eventos con lo mejor que puede dar de él: su trabajo. Y por supuesto, su panetone, al que se ha aficionado la madre de Vera según nos cuenta su propio hijo, quien no dudó en hacérselo saber al maestro Asencio durante la entrega. «En nuestro ADN como empresa está la constante colaboración con todo tipo de acciones. Culturales, sociales o deportivas», dice un feliz hombre de la masa madre, que aunque no practica el golf, no dudó en vincularse al circuito tras una visita a la central del Grupo Soledad y reparar en un cartel anunciador de la competición golfística. «Vi el cartel y me dije: ¿por qué no está mi marca ahí?». Su panetone fue uno de los regalos del detalle de bienvenida para cada participante, y también se entregó como premio adicional a los ganadores con trofeo.

Hasta cinco murcianos se posicionaron entre los mejores de la gran final de la competición

El vino que se sirvió en la entrega de premios corrió a cargo de la bodega Manzaneque, ubicada en Albacete. En este caso, el joven matrimonio formado por Paloma y Manuel, propietarios de la marca manchega y elaboradora de tintos, blancos y cavas, sí juega al golf. Son socios de Las Pinaíllas. Para ellos es el segundo año participando como empresa. Y están muy satisfechos. «¡Lo disfrutamos muchísimo! En realidad para nosotros no se trata de una campaña de promoción y marketing; nuestra presencia está ligada a que consideramos esta competición un circuito de calidad, tanto por su equipo humano como por los campos seleccionados para albergarla», asegura Manuel Manzaneque. Y reitera. «La disfrutamos como niños; la verdad». Emilio Navarro, el director de golf de La Finca Resort no puede estar más satisfecho. «Este es el campo de tan esperada final; de este circuito. (...) Y estamos orgullosos de que piensen en nosotros para ella y de albergar esta cita que es toda una referencia».

Ampliar Paloma y Manuel. Los caldos de su Bodega Manzaneque estuvieron presentes en la entrega. María Jesús Peñas

Los resultados

Fue un día largo. Porque a los seis premios principales (los tres mejores de cada categoría) hubo que sumar los premios de la regularidad y los 14 premios especiales; y como cierre, un sorteo con 103 premios. Nadie se fue con las manos vacías. Y en los pies, el ritmo del DJ José Pinna, que puso su música de los 80 y 90 con base de 'house' para cerrar la velada, tal y como empezó. Sin ningún sobresalto. Así que el equipo sanitario se fue a casa sin ninguna intervención y con la idea de que este deporte les podía llegar a gustar. «Parece fácil...», mencionó uno de ellos. Quizás cuando lo prueben, cambien de opinión o no. Quién sabe. Todo es posible en este deporte.

