FÚTBOLTERCERA DIVISIÓN Yeclano-Lorca Deportiva, duelo por todo lo alto El Lorca FC recibe a un CAP Ciudad en racha obligado a puntuar para no abandonar la zona de 'playoff' de ascenso PEDRO RE Lorca. Domingo, 10 marzo 2019, 11:24

El irregular Lorca FC recibe en el Artés al CAP Ciudad de Murcia. No termina el equipo lorquino de asentarse en los puestos de promoción de ascenso. Aunque es cuarto, está empatado a puntos con el Mar Menor y el Pulpileño. Eso significa que no puede tropezar más, como la pasada jornada, en la que no pudo pasar del empate a cero en casa de Los Garres. Hoy tendrá que mostrar otra cara en el partido ante el Ciudad que se juega en el Artés desde las 12.00 horas.

El rival del Lorca FC no debe descuidarse, porque solo cuenta con cuatro puntos más que los equipos que están en descenso, aunque el Ciudad está en racha, ya que ha ganados los dos últimos partidos, ante el Cieza y La Unión.

El entrenador del Lorca FC tendrá que adaptarse a las altas y bajas que tiene para este partido. No puede contar con los lesionados Franco Nicolini y Darío Dorrio, y tampoco con el sancionado Ballesta. El goleador Gerard Artigas no ha podido jugar los dos últimos encuentros por unos problemas físicos, y para esta mañana es duda hasta última hora. Vuelve el central Cifuentes, que en la última jornada no pudo actuar por sanción. Además, el aficionado lorquino ya puede ver el último fichaje, el ecuatoriano Miguel Álvarez, que debutó el pasado domingo.

Mucho en juego

Pero el gran partido de la jornada se juega en Yecla, a las 17.00 horas. El líder Yeclano recibe al Lorca Deportiva, tercero. Es un encuentro con mucho en juego, sobre todo para los lorquinos que aspiran a recuperar la segunda plaza que están en poder del Churra. Eso sí, aunque el Lorca Deportiva se lleve los tres puntos de La Constitución, es una quimera pensar en la primera posición, ya que en el mejor de los casos quedarían los de Sergio Sánchez a diez puntos.

El Lorca Deportiva llega a este partido con la plantilla al completo. Vuelve el centrocampista Sergi, jugador que se perdió el último encuentro ante el Olímpico de Totana por sanción.