El Yeclano se vuelve de vacío de Extremadura (2-1)

Pedro Re Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:15

El encuentro en el Francisco de La Hera dejó un sabor amargo para el Yeclano Deportivo, que cayó por la mínima ante el líder CD Extremadura en un partido igualado donde los pequeños detalles marcaron el desenlace. En la primera mitad, los de Iván Martínez supieron leer bien el choque y generar peligro. Dieguito fue el gran protagonista ofensivo, con un remate que se estrelló contra el palo y más tarde con otra clara ocasión.

El segundo acto se abrió con un jarro de agua fría para el Yeclano. Carlos, con un remate de cabeza a la escuadra, adelantó al Extremadura. Pese al golpe, el equipo azulgrana no se descompuso y encontró premio a su insistencia: Asier Seijo firmó el empate con un tanto que devolvía la esperanza y que reflejaba el esfuerzo de un grupo que nunca dejó de creer.

Sin embargo, cuando el choque parecía encaminarse hacia un final equilibrado, llegó la acción que decantó el duelo. En el minuto 82, el colegiado señaló penalti a favor de los locales y Barrero no perdonó desde los once metros, estableciendo el 2-1 definitivo. Para mayor frustración visitante, el Yeclano también vio cómo le era anulado un gol en una jugada que generó polémica y que podría haber cambiado el desarrollo del tramo final.