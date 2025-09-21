La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda Federación

El Yeclano se vuelve de vacío de Extremadura (2-1)

Los del Altiplano caen en su visita al líder en un duelo que decantó un penalti a favor de los locales en el 82, antes de que el árbitro anulara un tanto a los azulgranas

Pedro Re

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:15

El encuentro en el Francisco de La Hera dejó un sabor amargo para el Yeclano Deportivo, que cayó por la mínima ante el líder CD Extremadura en un partido igualado donde los pequeños detalles marcaron el desenlace. En la primera mitad, los de Iván Martínez supieron leer bien el choque y generar peligro. Dieguito fue el gran protagonista ofensivo, con un remate que se estrelló contra el palo y más tarde con otra clara ocasión.

El segundo acto se abrió con un jarro de agua fría para el Yeclano. Carlos, con un remate de cabeza a la escuadra, adelantó al Extremadura. Pese al golpe, el equipo azulgrana no se descompuso y encontró premio a su insistencia: Asier Seijo firmó el empate con un tanto que devolvía la esperanza y que reflejaba el esfuerzo de un grupo que nunca dejó de creer.

Sin embargo, cuando el choque parecía encaminarse hacia un final equilibrado, llegó la acción que decantó el duelo. En el minuto 82, el colegiado señaló penalti a favor de los locales y Barrero no perdonó desde los once metros, estableciendo el 2-1 definitivo. Para mayor frustración visitante, el Yeclano también vio cómo le era anulado un gol en una jugada que generó polémica y que podría haber cambiado el desarrollo del tramo final.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  4. 4 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  5. 5 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  10. 10

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Yeclano se vuelve de vacío de Extremadura (2-1)