El Yeclano toca fondo en Huelva

El Yeclano Deportivo vuelve a regresar de vacío en un desplazamiento y se mete en un gran lío, de lleno en puestos de descenso a ... Segunda Federación. A las derrotas anteriores en casa de Ibiza y Mérida, se une la de este domingo en el estadio Nuevo Colombino ante un rival directo como es el Recreativo de Hueva, equipo que supera en un punto al cuadro entrenado por Adrián Hernández. El gol marcado por Raúl Navas tras un córner fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en casa de El Decano que entrena Íñigo Vélez.

El Yeclano Deportivo se presentó en Huelva con dos bajas de esas que siempre hacen falta al entrenador, Antonio Sánchez y Juanje, que en la última jornada jugada en La Constitución ante el Real Madrid Castilla vieron la quinta tarjeta amarilla. Se notaron mucho las ausencias de estos jugadores, el primero en la zona defensiva, el segundo en la de creación. Los onubenses tomaron el mando del encuentro desde el pitido inicial, y ya a los cuatro minutos dispusieron de la primera gran acción de peligro, donde Caye Quintana remató a las manos de Iván Martínez.

Real Club Recreativo: Rubén Gálvez; Raúl Navas, Becken, Rubén Serrano, Davinchi (David Soto, 61), Perejon, Del Pozo, Paolo, Abraham Bahachille (Zelu, 73), Domínguez (Almeida, 73) y Caye Quintana (César Moreno, 88). 1 - 0 Yeclano Deportivo: Iván Martínez; Olmedo, Andrés López, Gabri, Mayorga; Álex Masogo (De Pedro, 71), Mounir (Teddy, 71), Serpeta (Raúl Martínez, 77), Pau Pérez, Javi Martín (Satoca, 46) y Solsona (Naranjo, 58). Árbitro: Luís Bestard Servet (Balear). Amonestó a Davinchi, Olmedi y Javi Martín.

Gol: 1-0. M. 67. Raúl Navas.

Incidencias: Nuevo Colombino, 6.000 espectadores.

El Yeclano se mostraba tímido, atenazado y con las ideas muy poco claras a la hora de defender y atacar. Eso lo sabía el Decano, que puso todo lo que tenía para intentar adelantarse en el marcador, aunque no lo consiguió antes del descanso. La primera gran acción local fue de Rubén Serrano, su remate balón fue al palo y el balón se negó a entrar. Diez minutos después fue Paolo el que dispuso de otra clara acción, con otro remate a la madera, en el rechace marcó, pero ya estaba en fuera de juego. Y así se esfumó la primera mitad, con solo acciones locales y sin ninguna visitante.

Tras el descanso había esperanzas para el equipo azulgrana, que se había escapado del primer tiempo con la portería a cero y que contaba con otra oportunidad en la segunda mitad. Adrián Hernández quitó a Javi Martín, dando entrada a Satoca, jugador que al final no fue la solución para el equipo. Hay que decir que pudo adelantarse a los tres minutos el Yeclano Deportivo con un remate cercano de Pau Pérez que salvó Rubén Gálvez con una gran parada que valió su peso en oro. Lo mismo hizo Iván Martínez en la otra puerta, salvar un gol tras rematar Caye Quintana.

El Recreativo se encontró con el gol a los 67 minutos, Raúl Navas cabeceó un balón que venía del cuarto saque de esquina de los locales. La grada se volvió loca, y no era para menos, porque su equipo salía de los puestos de descenso y superaba al Yeclano. Saltó la alarma en los de Yecla, pero no fue suficiente para empatar el encuentro y rascar un punto muy necesario. Los locales perdían tiempo, mientras que los visitantes disponían de dos oportunidades para marcar, primero para Olmedo con un remate que salió fuera, después para Teddy, que falló un gol con todo a favor. Los del Altiplano recién el próximo sábado al Betis Deportivo, ya no hay margen de error si se quieren salvar la categoría.