El Yeclano quiere volver a ser el de siempre ante el Real Madrid Castilla

El Yeclano quiere volver a ser el equipo aguerrido, intenso y eléctrico de las grandes tardes. Algo que no se vio la pasada semana en Mérida: «No tuvimos la actitud de otros días, ni tampoco acierto, el partido fue muy pobre. Estamos concienciados y responsabilizados tras lo ocurrido», asegura Adrián Hernández.

Antes del duelo del Romano, el conjunto azulgrana dejó escapar dos puntos que tenía en el bolsillo en el duelo ante el Atlético de Madrid B disputado en La Constitución: «Hemos intentando reforzar la confianza de los futbolistas, a ver si somos capaces de mostrar la imagen mostrada antes del partido de Mérida», dice.

Yeclano-Castilla Yeclano: Iván, Olmedo, Clemente, Mayorga, Andrés López, Juanje, Masogo, Serpeta, Mounir, Javi Martín y Naranjo.

Real Madrid Castilla: Fran González, Mario Rivas, Jiménez, Jacobo, Edgar, Antonio David, Pol Fortuny, Manuel Ángel, Chema, Gonzalo y Loren Zuñiga.

Árbitro: Domínguez Cervantes, andaluz.

Hora y televisión: 20.30 horas (FEF TV).

Estadio: Municipal de La Constitución.

Para el entrenador yeclano, el Real Madrid Castilla no es un filial del mismo perfil que el segundo equipo colchonero: «Es más joven que el Atlético de Madrid B, sobre todo en la parte de atrás, pero es un equipo difícil de sostener. Tienen mucho talento individual, y cuentan con dos o tres de los delanteros más determinantes de la categoría. Pero también tienen puntos débiles», advierte el técnico de Churra.

Quedan nueve jornadas para el final y el Yeclano ha caído a puestos de descenso. De los 33 puntos que suma, solo ha logrado 16 en casa, donde solo ha ganado 3 partidos: «Tenemos que conseguir doce o trece puntos más, y cuanto antes los hagamos mejor, así menos estrés al final».

El Real Madrid Castilla de Raúl González pelea por acercarse a los puestos de 'playoff', aunque ha empatado los cuatro últimos partidos y llega necesitado a La Constitución. Eso sí, jugar lejos de Valdebebas no es su fuerte ya que como visitante apenas logró 13 puntos de 40. En los locales, Satoca y Antonio Sánchez no llegan al cien por cien a este duelo, pero no están descartados.

