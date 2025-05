El Yeclano pierde en Alcorcón y sigue en puestos de descenso

No pudo ser. El Yeclano Deportivo no logró puntuar en su visita al Alcorcón y continuará, al menos una jornada más, en puestos de descenso. ... Restan tres fechas y nueve puntos en juego. El equipo necesita sumar al menos seis, con dos partidos por disputar en La Constitución, ante el Villarreal B y el Intercity, y una salida complicada al campo del actual líder, el Ceuta, que sigue firme en su objetivo del ascenso. Un gol de Yael en la primera parte y otro de Vladys, desde el punto de penalti, dejaron muy tocado al Yeclano de cara al tramo final de la Liga. La falta de acierto en el área rival fue determinante en una derrota que duele.

Alcorcón Gaizka Ayesa; Juan Sebastián, Samu, Jordi Pola, Rentero; Yael, David Navarro (Lache, 85), Rafa Llorente (Miguel Capi, 61), Rayco (Rojas, 85), Vladys (Lheri, 90) y Aparicio (Ramos, 61). 2 - 0 Yeclano Iván Martínez; Olmedo, Andrés (Serpeta, 46), Gabri, Antonio Sánchez (Raúl Martínez, 84); Satoca, Mounir, Juanje, Teddy (Javi Martín, 61), Pau Pérez (Moha, 75) y Naranjo (Solsona, 46). Goles: 1-0, min. 30, Yael. 2-0, min.83, Vladys, de penalti.

Árbitro: Amonestó a David Navarro, Aparicio, Juanje, Olmedo, Naranjo y Moha Traoré.

Incidencias: Santo Domingo, 2.276 espectadores.

En los primeros compases del encuentro, el Yeclano salió con más ímpetu y mejor posicionado sobre el terreno de juego, mostrando una clara intención de buscar la portería defendida por Ayesa. La primera ocasión fue para los visitantes, con un saque de esquina que no encontró rematador. Durante los primeros cinco minutos, el juego se desarrolló en campo local, ante un Alcorcón que no mostraba prisa por acercarse al área rival. La primera acción ofensiva del equipo de Pablo Álvarez llegó a través de una falta lateral: Rentero remató de cabeza, pero no encontró portería.

Los de Adrián Hernández tenían el control. Al menos, no permitían que los locales maniobraran con eficacia. Las jugadas morían al borde del área, donde la defensa se mostraba contundente y sin fisuras. En este partido, la clave podía estar en las jugadas a balón parado. Sin embargo, quien tuvo que intervenir para evitar el primer gol fue el guardameta Iván Martínez, tras un remate de Rayco desde la frontal.

En la otra portería la tuvo Naranjo, pero su remate fue atajado con cierta dificultad por el guardameta. En la siguiente acción, Juanje vio la primera tarjeta amarilla, y a raíz de esa jugada llegó el gol del cuadro local. El Alcorcón sacó la falta, Yael recogió el balón en la frontal del área, remató raso y este entró pegado al palo, tras atravesar una maraña de jugadores y sin que Iván Martínez hiciera nada por atajarlo.

El segundo tiempo comenzó con dos cambios en el conjunto visitante: Serpeta y Javi Solsona ingresaron por Andrés López y Naranjo. Nada más arrancar, el Yeclano estuvo a punto de empatar en una doble ocasión, incluida una finalización de Teddy que terminó en córner. El equipo de Yecla salió con mayor decisión. A base de saques de esquina, arrinconó al Alcorcón en su área, pero la falta de remate le condenaba. Aun así, tenía que contener algunos chispazos del equipo local, que no renunciaba a marcar el segundo tanto, el cual llegó, aunque fue anulado por fuera de juego.

El Yeclano no lograba generar remates a puerta. Adrián Hernández movió la penúltima ficha al sustituir a Pau Pérez por Moha Traoré. Sin embargo, la tarde no estaba del lado del conjunto murciano. Pasado el minuto 80, el colegiado señaló penalti por una falta cometida por Antonio Sánchez. El ucraniano Vladys se encargó de lanzar la pena máxima, engañó a Iván Martínez y puso el partido aún más cuesta arriba. Con este resultado, el Yeclano Deportivo permanece en descenso y se verá obligado a ganar el próximo sábado al Villarreal B en una auténtica final para mantener vivas sus opciones de salvación.