El Yeclano destituye a Iván Martínez tras perder ante la Minera (1-0)

La Deportiva Minera logró su primera victoria después de numerosas jornadas de sequía, un resultado que tuvo consecuencias inmediatas en su rival de ayer, el Yeclano Deportivo: la destitución de su entrenador, Iván Martínez, tras encadenar el conjunto azulgrana su tercera derrota consecutiva. Nunca le ha cogido el ritmo a la competición el equipo del Altiplano con el técnico aragonés. No se ha integrado como en su momento lo hicieron Sandroni y Adrián Hernández y el Yeclano ha tomado una decisión poco usual en este club. Rara vez cambia de entrenador el club de La Constitución en medio de una temporada, pero las circunstancias en esta ocasión han forzado el cese de quien fuera preparador del Ejea y el Deportivo Aragón. Se marcha dejando al Yeclano en la posición de 'playout', dos puntos por encima de la zona de descenso y a cinco de los puestos de promoción de ascenso.

El encuentro de ayer en el Ángel Celdrán comenzó con dominio alterno y un mayor volumen ofensivo por parte del Yeclano, que generó las ocasiones más claras del primer tiempo. Xavi Domínguez llegó a perforar la portería local, pero su tanto fue invalidado por un supuesto fuera de juego. La Deportiva Minera reaccionó y, en el minuto 37, dispuso de su oportunidad más peligrosa, un potente remate de Omar Perdomo que obligó al guardameta Borja Martí a intervenir con dificultad.

El Yeclano Deportivo insistió antes del descanso con disparos de Josema y Jorge Domínguez, aunque sin la precisión necesaria para inaugurar el marcador.

En la segunda mitad, el conjunto local supo aprovechar su mejor ocasión. En el minuto 78, Javi Vera firmó el único gol del partido, un tanto que desató la celebración local y sumió al Yeclano en la zona de promoción de descenso. Poco después se confirmó la destitució del técnico. Por otro lado, el Unión Malacitano logró en Totana una victoria frente al Extremadura (2-1), con gol de Jesús en el 97, que le permite situarse segundo, a solo un punto del líder, el Águilas.