Yecla y Huelva, salidas vitales para el Lorca

Pedro Re Lorca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:58

No está siendo, desde luego, el inicio de liga esperado por el Lorca Deportiva. Tras las tres primeras jornadas, el equipo de Sebas López únicamente ha sumado un punto, y lo que es más preocupante, lo ha hecho dejando sensaciones de fragilidad en momentos clave. El conjunto blanquiazul ocupa ya plazas de descenso, una situación que genera inquietud tanto en la plantilla como en la afición, sobre todo porque los errores que se repiten jornada tras jornada parecen tener más que ver con la falta de confianza y la desconexión en momentos concretos que con una diferencia real de calidad respecto a los rivales.

Las cifras hablan por sí solas: dos goles a favor, uno de ellos desde el punto de penalti, cuatro en contra, un penalti errado y numerosas ocasiones desaprovechadas. El balance de eficacia en ambas áreas no puede ser más negativo. En ataque, el Lorca genera pero no culmina. En defensa cada pérdida se paga muy caro. Esa combinación condena a un equipo que, pese a mostrar momentos de intensidad, no ha encontrado el punto de equilibrio competitivo.

El calendario tampoco ayuda mucho en este momento de dudas con dos salidas consecutivas para los lorquinos. Primero visitan La Constitución, donde el Yeclano Deportivo, sólido en su feudo, espera con motivación el derbi regional. Y después visitará el Nuevo Colombino donde el Recreativo de Huelva, histórico del fútbol español, suele crecerse con el respaldo de su afición. Dos duelos de máxima exigencia que llegan en un instante delicado, pero que también son la oportunidad de dar un golpe de efecto y revertir esta dinámica tan negativa.