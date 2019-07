'Vitamina David Vidal' para llegar a Segunda

Había expectación. Tanta que un cliente del hotel JC1 quiso saber quién había movilizado en el vestíbulo a varios cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, por si merecía la pena esperar al invitado. «Esperamos a David Vidal», dijo uno de los profesionales de los medios de comunicación murcianos allí convocados. «¿A quién?», respondió el curioso. «Al entrenador de fútbol», precisó el periodista. El hombre aguardó unos minutos, pero abandonó el lugar antes de que llegara el nuevo preparador del Racing Murcia, equipo de Preferente Autonómica. Se cansó. Y es que el extécnico del Real Murcia apareció con cuarenta minutos de retraso, acompañado de Morris Pagniello, máximo responsable del Racing, y de Agustín Ramos, persona que estuvo al frente del club hasta la llegada del nuevo mandatario.

Pagniello y Ramos presentaron el proyecto que va a encabezar el veterano técnico, que tiene como objetivo «estar en cinco temporadas en Segunda División».

«Entrenar en esta categoría no es dar un paso atrás. Después de dos temporadas en paro soy feliz volviendo a la base»

Pagniello comentó su experiencia como agente y organizador de eventos deportivos, y sus relaciones con directivos y clubes de primer nivel en España y en el mundo; y apostó por continuar desde la Región con el crecimiento e impulso a su empresa, Genova International School of Soccer, que mantiene academias de fútbol en Australia, México, Canadá y China, además de en España e Italia. Dentro de nuestro país, al parecer, tiene convenios con el Leganés, Guadalajara y Deportivo de La Coruña.

Los responsables del club han tenido contactos con el Churra y el Lorca FC para intentar conseguir una plaza en Tercera

El empresario italiano de origen australiano dijo también que «nosotros no venimos a ser competencia del Real Murcia sino a ser un complemento para la promoción del fútbol regional». Añadió, asimismo, que hasta «podríamos llegar a un acuerdo de colaboración económica para jugar los partidos en la Nueva Condomina».

El sueldo es un secreto

Al referirse al fichaje de David Vidal por un equipo de tan baja categoría, Morris dijo que al técnico gallego «tuvimos que convencerlo». Sobre si el tema económico fue clave para conseguir el sí del popular entrenador, no quiso decir cuánto va a cobrar. Sí comentó que «a los mejores hay que pagarles, ya que, además, dan buena imagen al club». En este sentido, cuando el pasado 20 de junio el club hizo público en las redes sociales la incorporación de David Vidal, se dijo que su sueldo podría ser de 1.000 euros al mes.

El veterano entrenador del fútbol español, de 68 años, vuelve a Murcia para aterrizar en una categoría [Preferente] en la que buscará «ascender contando con jugadores jóvenes, incluso juveniles».

Para reforzar su papel de motivador y formador de futbolistas, Vidal repasó algunos de los logros conseguidos en los clubes por los que ha pasado. «He jubilado a muchos jugadores para meter gente joven», dijo, al tiempo que recordó el caso del exmurcianista Valera, «a quien subí al primer equipo del Real Murcia y acabó en el Atlético de Madrid. O a Rubén Castro, a quien tuve en Las Palmas y triunfó en el Betis, o a Quique Romero, quien dio el salto al Valencia cuando entrenaba al Logroñés. Y es que, con todo el respeto, yo veo cosas que no ven otros a la hora de promocionar el talento».

Recordó también su etapa en el Real Murcia. «Cogí el equipo último en Segunda, lo salvé, y al año siguiente ascendimos con el mismo bloque a Primera. Me hubiera gustado seguir en aquel entonces en el club. Fue una faena que no fuera así. Me gustaría triunfar en Murcia otra vez».

David es un técnico muy conocido y querido en la Región de Murcia porque en 2003 logró el ascenso a Primera División con el Real Murcia y en 2017 logró subir al Lorca FC a Segunda. También tiene relación con Cartagena, club en el que jugó durante los cinco primeros meses de 1979, en Tercera División. Llegó el 6 de enero de ese año, tras la lesión de Fuentes, un fijo en la zaga del equipo que entrenaba Baby y que esa campaña 1978-79 fracasó al acabar en quinta posición, a diez puntos del campeón Eldense. David Vidal no jugó mucho, debutó en un partido de Copa del Rey ante el Almería de Maguregui y en mayo marchó al Logroñés.

Una plantilla joven

El técnico de Portosín añadió que trae desde Cádiz «a cuatro juveniles muy buenos, uno con 15 años, que realizarán la pretemporada con el Racing Murcia». Añadió asimismo que el 80% de la plantilla del Racing Murcia estará compuesto por jugadores jóvenes.

Vidal no cree que ir al Racing Murcia sea «dar un paso atrás. Después de dos temporadas sin entrenar soy feliz volviendo a la base». Tanto el técnico como el nuevo propietario del club, el representante de jugadores Morris Pagniello, insistieron en que el proyecto que se pone en marcha tiene como objetivo «estar en cinco temporadas en Segunda División».

Morris y Agustín Ramos reconocieron que el Racing Murcia ha intentado conseguir una plaza en el grupo XIII de la Tercera División para la próxima temporada. Admitieron que ha habido contactos con el Churra y con el Lorca FC que no han cuajado finalmente.