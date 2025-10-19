La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jugadores y cuerpo técnico del Yeclano celebran la victoria. @YECLANO_DPTVO
Fútbol | Segunda Federación

Victoria y golpe en la mesa del Yeclano en casa del Estepona

Dos goles de Xabi y Jorge Domínguez dan los tres puntos a los del Altiplano, que ya parecen haber aprendido a competir lejos de La Constitución

Pedro Re

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:22

Comenta

Primera victoria fuera de casa del Yeclano Deportivo. Lo consiguió ayer en casa del Estepona (0-2). Dos goles de los Domínguez decidieron en el primer tiempo. Partido serio del cuadro del Altiplano, que supo leer los tiempos, marcado dos goles en el primer acto y dando dos pasos para atrás para amarrar el resultado. De esta forma, el equipo azulgrana da un estirón en la tabla clasificatoria.

El Yeclano contuvo las primeras acometidas locales y supo golpear en el momento justo: en una de sus pocas aproximaciones, Xabi Domínguez aprovechó una jugada bien elaborada para adelantar a los del Altiplano en el minuto 25, demostrando la eficacia del equipo de Iván Martínez.

En la recta final del primer tiempo, el Yeclano encontró el premio a su insistencia. Jorge Domínguez firmó el 0-2 con una acción de oportunismo y precisión que castigó a un Estepona aturdido por la eficacia rival.

La segunda mitad en el Muñoz Pérez fue un ejercicio de resistencia, madurez y temple por parte de los del Altiplano. Tras el descanso, el Estepona dio un paso adelante decidido, consciente de que el marcador y el desarrollo del partido exigían una reacción inmediata. El conjunto local salió con más ritmo, adelantó líneas y volcó el juego sobre el área de Borja Martí, que tuvo que intervenir con acierto en una de las acciones más claras del encuentro: un potente remate de Javi Castedo que el meta repelió con reflejos felinos.

Cuando el árbitro señaló el final, el Yeclano no solo celebró una victoria importante en Estepona, sino que envió un mensaje claro al resto del grupo: este equipo ha aprendido a competir lejos de La Constitución, a sufrir cuando toca y a salir reforzado de los escenarios más exigentes. Fue una victoria de carácter, de fe y de compromiso colectivo que consolida una dinámica positiva y reafirma el crecimiento del proyecto.

