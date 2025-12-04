La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

LA VERDAD junta a Adrián Colunga y Javi Rey en una edición especial del podcast 'A dos bandas'

El espacio semanal deportivo sobre la actualidad del Real Murcia y del FC Cartagena sale por vez primera de la redacción

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:23

El Espacio Alviento, en el Puerto de Cartagena, acoge este viernes una edición especial del podcast 'A dos bandas', a partir de las 13.00 horas. El espacio semanal deportivo de LA VERDAD, en el que cada lunes los periodistas de esta casa analizan y opinan sobre la actualidad del Real Murcia y del FC Cartagena, sale por vez primera de la redacción para encontrarse con los suscriptores del periódico. Lo hace además, con dos invitados especiales: Adrián Colunga y Javi Rey, entrenadores del Real Murcia y el FC Cartagena, respectivamente.

El programa será conducido, como siempre, por Fernando Perals, y le acompañarán los habituales contertulios, Antonio Gil Ballesta, José Otón y Francisco J. Moya. El acceso a la sala es gratuito para los suscriptores de On+, previa inscripción a través de la web de LA VERDAD. El aforo es limitado y el público podrá formular sus propias preguntas a los técnicos de ambos equipos tras la grabación del podcast.

En la víspera del gran derbi, Colunga y Rey se sentarán con los periodistas y los suscriptores del periódico para compartir sus sensaciones sobre un partido de máxima rivalidad regional que vuelve después de seis años sin disputarse.

