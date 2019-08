Fútbol | Lorca FC Pandiani: «Acá no venimos a pasar el rato» Walter Pandiani, en el banquillo del Artés Carrasco. / jaime insa / agm Al uruguayo no le gusta que se compare a su equipo con la ONU: «Esta gente merece un respeto, creo que no volveré a tener un grupo así» PEDRO RE Lorca Sábado, 31 agosto 2019, 02:57

Nadie duda de que el principal atractivo del Lorca FC este año es su entrenador, Walter 'El Rifle' Pandiani, que pretende hacer una buena temporada que le permita ir buscando hueco más adelante en el fútbol profesional. Como jugador ya lo consiguió con creces. El técnico uruguayo estuvo en equipos como Espanyol, Osasuna y Deportivo, y se hizo famoso por acudir a los entrenamientos en un tráiler. Ahora pretende realizar una buena campaña en Tercera con una plantilla cuajada de jugadores extranjeros y, tras su primer triunfo, visita hoy al Churra.

-¿Qué le ha parecido su debut con victoria ante El Palmar?

-Estamos felices y nos da confianza para seguir trabajando de la manera en que lo estamos haciendo.

-¿Qué le pide a sus jugadores?

-Les pido que estén despiertos. Acá no te puedes relajar ni en un saque de puerta, ni en uno de falta. Te juegan rápido y te complican, te hacne correr hacia atrás. Si estás concentrado, solventas las situaciones.

-Parece que es imposible entrenar en el Artés Carrasco.

-Sabemos que es imposible poder trabajar y entrenar en este campo, hay otro equipo que también compite aquí. Hay que trabajar con la realidad que nos toca, no podemos pedir nada. Tenemos que trabajar durante la semana y no pensar en otra cosa.

-¿Qué les dice a sus jugadores?

-A los chicos los tenemos convencidos de que hay que estar arriba. Acá no venimos a pasar el rato. Muchos han dejado su familia, sus amistades y muchas cosas. La gente no sabe lo que hay aquí dentro, que es de lo mejor. Estos chicos tienen una gran humildad, y ganas de crecer y de mejorar.

«El Lorca FC se encuentra en Tercera, pero es un conjunto que no tiene que estar en esta categoría»

-La mayoría son de fuera de España, ¿les ha costado mucho llegar hasta aquí?

-Están valorando el sitio al que han llegado. Hemos tenido que dejar fuera a trece o catorce jugadores que había en el equipo, y algunos incluso fichados. Pero esto es el Lorca FC, este escudo pesa mucho y todo el mundo se tiene que dar cuenta del lugar en el que está.

-¿Qué le parecen las instalaciones que tienen?

-Esto no se vive en ningún lado en esta categoría, por las instalaciones, la ciudad que hay detrás y muchas otras cosas. Está en Tercera División, pero este equipo no tiene que estar en esta categoría.

-¿Tiene una plantilla de demasiados países?

-Acá hablan de que parecemos la ONU, pero antes de hablar de estas cosas hay que pensar que esta gente merece un respeto, un respeto muy grande. Repito: han dejado su familia y sabemos que la mayoría no cobra, pero tienen una vivienda y comida, no les hace falta nada. Están solo y exclusivamente para jugar al fútbol y crecer. Es una inversión que han hecho ellos también.

-¿Cómo se trabaja en el club?

-Hay mucha gente en la directiva que no se ve, pero que está trabajando de una manera increíble, yo estoy asombradísimo. Así que con humildad intentaremos llegar a lo que nos hemos marcado. Mis jugadores son un espectáculo. Creo que no voy a volver a tener un grupo como este, con un hambre tremenda.

-¿Habrá cambios de un partido a otro?

-Quiero tener a 22 jugadores competitivos, ya que en casa se juega de una manera y fuera de otra y todos tendrán su oportunidad. Y no tengo dudas de que todos van a dejar el alma en el campo por este escudo.

-¿Está dolido por los comentarios sobre la plantilla?

-No es que esté dolido, pero he leído muchas cosas feas. Lo que me molesta de esto es que no saben lo que hay detrás de los jugadores, me gusta que los valoren. Hay muchos que llevan cuatro meses sin ver a sus papás ni a sus hermanos; están solos, con dos compañeros más en una habitación y ese es su mundo, su vida. Esto les pasa a estos chicos y, cuando hablan de esta manera, pues molesta. Pero no hacemos caso, al final nosotros a lo nuestro.