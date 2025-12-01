La venganza del 'Ruso' que hizo callar al Cartagonova

No fue una victoria más, sobre todo por lo pasado casi un año y medio antes. Y es que en el fútbol muchas veces existen ... los vasos comunicantes, una teoría que quizás tuvo mucho que ver en lo que ocurrió aquel mediodía del 30 de octubre de 2011 en el Estadio Cartagonova.

Pero casi que mejor empezar por el principio de esta particular historia de los derbis entre el Real Murcia y el Cartagena, que en este caso tuvo un poco más de picante. De hecho, todo empezó cuando el 19 de junio de 2010 granas y albinegros se disponían a afrontar la última jornada de liga en Segunda. Los de Juan Ignacio Martínez, en su vuelta al fútbol profesional tras el ascenso de Alcoy, habían peleado el ejercicio siguiente hasta casi el final de liga por una de las tres plazas de ascenso a Primera, aunque no lo lograron y afrontaron la última fecha del campeonato sin nada en juego y jugando ante su público.

Los granas, tras varios años coqueteando con el descenso, tenían aquel día una última batalla por la permanencia en Montilivi ante un Girona que necesita al menos un empate para no bajar a Segunda B. El Real Murcia, que había jugado con fuego casi todo el curso, dependía de sí mismo aunque en caso de empate le venía bien que algunos de sus rivales por la permanencia perdieran sus partidos. Como el Albacete, que precisamente jugaba en Cartagena.

Pero aunque casi nadie en la familia grana esperaba un favor del rival regional en forma de victoria ante los manchegos, el hecho de que el duelo fuera 0-4 al descanso a favor del Albacete indignó más a los murcianistas. También la ola de los aficionados de ambos equipos que celebraban la salvación del Albacete y, al mismo tiempo, la caída del Murcia a Segunda B de forma dramática con un penalti transformado por Kike Ratón, un héroe a partir de ese momento en tierras cartageneras, que entró en la portería de Alberto Cifuentes con todo el suspense posible.

El descenso del Real Murcia fue culpa de los granas, indudablemente, pero la actitud del Cartagena y sus aficionados generó una cuenta pendiente que sus vecinos regionales quisieron saldar en parte aquel octubre de 2011. Y en ese partido de la primera vuelta del curso 2011-12 en el que el Cartagena ya no iba tan bién, apareció la figura icónica de un Cristian 'Ruso' García que saldó parte de aquella cuenta. Fue en un choque en el que incluso se adelantaron los cartageneros a la media hora gracias a Álvaro Antón. Pero los granas empataron por medio de Jorge García en el 57 antes de que el delantero argentino (San Rafael, 37 años) hiciera el 1-2 y lo celebrara mirando de forma retadora y con los brazos cruzados a la afición albinegra. Un imagen de un futbolista especial que se convirtió en el rey del derbi de 2011 con sabor a venganza y que todavía hoy pervive en la retina de los aficionados murcianos.