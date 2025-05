La Unión y el UCAM siguen vivos para resolver en casa

David Soria Lunes, 12 de mayo 2025, 23:57 Comenta Compartir

La Unión Atlético y el UCAM CF empezaron el 'playoff' a Primera Federación sufriendo, pero llegarán vivos a los partidos de vuelta. Los de José Miguel Campos, teniendo que reponerse anímica y físicamente por el ascenso directo perdido y por las lesiones, minimizaron daños en la visita al Torrent (2-1) y los de Germán Crespo resistieron en Riazor ante el talento del Fabril para intentar rematar la eliminatoria en BeSoccer La Condomina (0-0).

El gol para la esperanza de La Unión fue de Jaime Santos, de penalti. Tuvo que jugar como lateral derecho por las bajas. «Teníamos un once inicial más Ferrón en plenas condiciones. Los otros compañeros no están totalmente recuperados de sus lesiones», dijo el técnico, que espera contar con futbolistas como Aguirre o Quindimil, en el banquillo el pasado sábado. Quien no estará será Seth Vega, lesionado en el partido. Campos temía una fractura de tibia.

Invictos con Crespo

Por su parte, el UCAM logró un empate el domingo que le satisface teniendo en cuenta que otra igualada tras prórroga le valdría para pasar la eliminatoria. Los universitarios siguen invictos con Crespo como entrenador, aunque el de Riazor fue el primer partido en el que se quedaron sin marcar con el actual míster. «Llegábamos muy bien a tres cuartos, pero en los últimos metros nos faltaba elegir mejor. En la segunda parte tuvimos alguna llegada a balón parado y la última ocasión que tuvo Álex Gonpi, que se le fue el control», comentó el técnico.