Treinta años de aprendizaje y formación en la Nueva Cartagena

Cuando en 1994 rodó por primera vez el balón en un solar baldío del barrio de la Nueva Cartagena, nadie imaginó que aquel terreno improvisado con «palicos y cañicas», como recuerda Pepe López, presidente de honor, se convertiría en uno de los epicentros del fútbol base cartagenero. «En aquellos años el terreno no era ni un rectángulo, era un trapecio. Entonces ponían una portería y veían la otra como cuatro o cinco metros desplazada a la izquierda. Nos cambiábamos en una cochera cedida por la constructora gracias a las gestiones con el Ayuntamiento», añade Pepe López entre risas y nostalgia.

La aventura arrancó por el empeño de José Terrada, entonces presidente de la asociación de vecinos y primer mandatario del club. Con Pepe López entonces de secretario, reunieron a niños que jugaban en las calles, ajenos al fútbol organizado, para montar un equipo. «Buscábamos chavales que no estuvieran en ningún equipo (muchos jugaban ya en el Mediterráneo y en el Dolorense), y así nació nuestro primer infantil, un equipo que probablemente no ganó ni un partido aquel año, pero tuvieron el coraje de seguir. Si ese equipo no hubiera tenido esos redaños, quizás no hubiera crecido la cosa», relata un Pepe López emocionado. En esos tiempos, «para pagar a los árbitros, pasábamos la bandera entre los padres; era fútbol puro, de barrio», recuerda.

Vicente Martínez, Vaina, hoy utillero del primer equipo del FC Cartagena, fue el primer entrenador del club. Trajo a varios chicos de La Puyola para armar ese primer equipo y, aunque luego tuvo que desvincularse por trabajo, dejó su huella. No podemos obviar figuras clave como Juan Lozano, Juanele, y Emi Bujaldón, tesorera desde los inicios. Precisamente Emi fue protagonista de la peculiar anécdota de la constitución de escritura del club en 1995: «Había que aportar cinco firmas al notario, y no encontrábamos voluntarios. Finalmente se sumó Emi, esposa de Juan Lozano, y un padre que se animó a última hora, aclarando que aquello no comprometía a nadie. Así nació formalmente el club», recuerda Pepe López con humor.

En aquellos difíciles comienzos, José Rico, presidente del Dolorense, fue «un auténtico bastión», según palabras del propio Pepe López. Poco después llegaron los benjamines, y con el paso del tiempo y el trabajo en familia entre padres, directivos y entrenadores, la entidad creció hasta contar hoy con más de cuatrocientos jugadores, desde biberones hasta juveniles, y con presencia desde benjamines a categoría autonómica.

Un momento destacable fue el cambio a la hierba en 2013, cuando el club pasó del campo de tierra al césped artificial. «Fue necesario pedir un préstamo respaldado por subvenciones del Ayuntamiento y la FFRM; fuimos pioneros en eso, fueron años complicados pero decisivos», rememora Pepe López. Con motivo del treinta aniversario, Fran López, actual presidente, adelanta novedades: «Desde el Ayuntamiento nos dijeron que para finales de 2025 posiblemente se pueda poner el nuevo césped, el anterior lleva ya 12 años. Además, tenemos previsto un torneo interescuelas internacional. Hace unos años vinieron el Benfica y el Charlton de Inglaterra, nuestro objetivo es repetirlo con equipos importantes, incluso del extranjero», afirma.

La historia de sus colores

Especialmente singular es la historia que traen consigo los colores del club. «El presidente de la asociación de vecinos era fanático del Barca, y también de la Holanda de Cruyff, Koeman, la 'naranja mecánica', y decidió que la equipación sería naranja», explica su primer presidente. Dos años después llegó Antonio Mateo, El Míster» un apasionado madridista, que introdujo el color lila por la histórica segunda equipación merengue. Se jugó un tiempo con la morada como primera indumentaria, pero con el tiempo, volvieron al naranja por ser más identitario y menos común en otros clubes. El escudo también tiene su historia propia: «Lo diseñé inspirándome en el escudo de la asociación de vecinos, que mostraba un rectángulo con tres árboles y un arcoíris. Le di forma deportiva, con pico inferior, modernizando los colores y relieves», detalla López.

Tres décadas dan para mucho, cientos de personas han colaborado poniendo su grano de arena para hacer de la EF Nueva Cartagena lo que hoy conocemos. Aunque no todas puedan nombrarse aquí, siempre tendrán un lugar en la memoria del club. Fran López, actual presidente de la entidad asegura que a día de hoy hay incluso lista de espera al inicio de cada campaña. Actualmente, en las oficinas se exhiben fichas antiguas, fotografías históricas y todas las camisetas que han vestido los jugadores desde 1995. Muchos padres pueden verse en esas imágenes junto a sus hijos, símbolo vivo de que 'La Nueva' sigue siendo, ante todo, una gran familia.

