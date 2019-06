3º División / Yeclano «Ahora toca consolidarse de una vez por todas en la categoría de bronce» David Puche 'Chino' es el capitán del Yeclano Deportivo S.TRIGUERO. yecla Lunes, 24 junio 2019, 10:33

Chino, capitán del Yeclano Deportivo, curtido en mil batallas vistiendo la elástica azulgrana, aún se siguen emocionando al recordar el ascenso conseguido.

-Ahora, después de haber logrado el ascenso, todo sabe mejor. Llevábamos un tiempo luchando con insistencia para volver a la categoría de bronce, que creo que es la que nos corresponde y éramos muchos en el club los que queríamos que de una vez por todas se consiguiera subir a Segunda B y poder compartir esta alegría con familiares, amigos, aficionados y todo Yecla.

-Sí, pero nos ha fallado lo más importante que es consolidarnos de una vez por todas en Segunda B. Ahora el club tiene otra oportunidad y no podemos dejarla escapar, mucho más sabiendo lo que cuesta luego recuperar la categoría. Yo llegué al Yeclano que cogió Pedro Romero desde juveniles, porque me convenció con el proyecto de hacer un equipo con gente de Yecla al que sumaría gente experimentada y comprometida. El tiempo le ha dado la razón y ha venido a demostrar que ha sido una fórmula de éxito a pesar de ser muy arriesgada. Hubo un ascenso en el que no tuve oportunidad de participar activamente porque estaba lesionado, y luego en esta última fase de ascenso her marcado hasta un gol, que no es mi faceta más destacada.

-Somos un equipo con mucha mordiente y un juego muy vertical, con jugadores que por banda eran muy rápidos y un atacante como Álex Vaquero que se ha convertido en el segundo máximo realizador de la categoría con 23 goles. Es cierto que no hemos sido un equipo de tocar mucho el balón, pero sí que teníamos un gran potencial ofensivo, con una gran efectividad de cara a puerta, y luego en defensa estábamos muy bien organizados.

-Muy importante. Este ascenso también es mérito suyo porque ha demostrado estar con el equipo cuando más se le necesitaba, así que no hay mejor agradecimiento