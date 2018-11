Titi Sanz, mil baches y un susto Titi Sanz en un partido de esta temporada con el Spoltore Calcio. / lv Al delantero de Los Alcázares, perseguido por las lesiones, le extirpan ahora un tumor y espera acabar al fin con su mala racha FRANCISCO J. MOYA Sábado, 24 noviembre 2018, 03:00

La carrera de Titi Sanz (Los Alcázares, 1993) va a trompicones. El delantero formado a caballo entre el juvenil de División de Honor de Los Alcázares y los equipos sénior del Horadada y el Algar llegó a debutar con el primer conjunto del Cartagena, en la etapa de Víctor Fernández en el banquillo, en un partido en La Línea de La Concepción jugado en enero de 2016. Tiene un guante en su bota izquierda y calidad de sobra para jugar en Segunda B, pero no ha tenido suerte hasta el momento. No ha salido de una lesión cuando se ha metido en otra. Y la vida le ha dado un golpe justo cuando empezaba a levantar cabeza, marcando goles y siendo importante en el Spoltore Calcio, un equipo de la quinta división italiana que lo contrató el pasado verano.

Titi Sanz ha tenido que regresar de urgencia a casa tras serle detectado un tumor maligno en un testículo. Fue operado hace once días en el hospital de Los Arcos y la semana que viene espera comenzar con las sesiones de quimioterapia. Tenía molestias desde hace un año y hasta en dos ocasiones dos médicos distintos le dijeron que no tenía nada grave y que no se preocupara. Dos negligencias muy graves que han podido costarle muy caras. «Porque todos los oncólogos te dicen que para curar estos tumores testiculares lo principal es detectarlos pronto y actuar. Yo no lo he dejado. Desde el primer día que me noté un bulto en el testículo, fui al médico. Pero ha sido ahora, estando en Italia, cuando por fin han dado con lo que era», explica Titi Sanz.

Sus datos Nombre y edad Titi Sanz. Tiene 25 años y es de Los Alcázares. Trayectoria Los Alcázares juvenil (división de honor), Horadada, Cartagena, St. Josephs de Gibraltar, CD Algar, Barbadás de Orense y Spoltore Calcio italiano.

A la tercera

«El año pasado jugaba en Galicia, en el Barbadás. Y allí noté las primeras molestias. Fui al médico y me dijo que no tenía nada. Siguieron esas molestias y vine a Los Alcázares. Pedí una segunda opinión y me dijeron que era una inflamación. Nada grave. Ahora, en Italia, el médico del club en el que estoy sí que se ha tomado interés y allí dieron con el diagnóstico. Me iba a operar allí, pero mi madre me aconsejó que viniera a casa y me operara en el hospital de Los Arcos, ya que aquí tenemos mejor sanidad pública que en Italia. Ella pasó por un cáncer de mama y ya está curada. Ella quería que estuviera en las mejores manos», cuenta.

El susto ha pasado ya, asegura. Le han extirpado el tumor maligno que tenía en un testículo y «tan solo tendré que hacer dos o tres sesiones de quimioterapia», dice. Solo piensa en regresar a Italia y volver a jugar al fútbol. «Tengo los billetes para viajar el 2 de enero y espero haber terminado el tratamiento aquí para ese día. Ellos [directivos, técnicos y compañeros del Spoltoro] se han portado muy bien conmigo y quiero devolverles ese cariño jugando allí».

Los médicos le han adelantado que el pronóstico es positivo y que podrá hacer vida normal. Otros futbolistas que padecieron cáncer testicular, como José Francisco Molina, Lubo Penev, Jonás Gutiérrez y más recientemente Yeray Álvarez, se recuperaron perfectamente y continuaron jugando al más alto nivel.

Cree Titi Sanz que en algún momento tendrá que cambiarle la suerte. No pudo debutar con Palomeque en el Efesé, como sí hicieron media docena de compañeros suyos del CD Algar, porque lo cedieron cuatro meses a Gibraltar y luego el club, en enero, no pudo tramitarle la ficha por las deudas que tenía en AFE. A Monteagudo, el curso siguiente, le gustaba mucho y cuando fue a tirar de él se lesionó de gravedad en el tobillo. El año siguiente, de vuelta a El Algar, solo aguantaba 15 minutos por partido en el campo por culpa de una pubalgia. Y la temporada pasada en Orense volvió a sufrir una importante lesión en el tobillo. «Decían que me hacía el lesionado para no jugar y yo estaba cojo. No podía ni apoyar el pie. Me vine en Navidad y me pude curar con los médicos y fisios del Horadada», señala.