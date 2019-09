El temporal altera los planes en el césped Los jugadores del Yeclano, en el entrenamiento de ayer por la tarde en el complejo deportivo Juan Palao. / lv La gota fría obliga a Real Murcia, Cartagena y UCAM a suspender los entrenamientos, mientras que el Yeclano sí pudo ejercitarse ayer S. CONESA / R. SERRANO MURCIA / CARTAGENA Sábado, 14 septiembre 2019, 00:42

El paso de la gota fría más devastadora de los últimos años también trastocó los planes de los cuatro equipos de la Región que compiten en el grupo IV de Segunda B. Real Murcia, Cartagena, UCAM Murcia y Yeclano se vieron afectados por los problemas derivados por el temporal de los últimos días y han tenido que ir modificando su agenda debido a los diversos inconvenientes por las fuertes precipitaciones. Sin ir más lejos, granas, albinegros y universitarios se vieron obligados a suspender sus sesiones de entrenamiento, de cara a los partidos de la cuarta jornada que disputarán mañana. El Yeclano fue el único conjunto que pudo ejercitarse. Lo hizo por la tarde. La Nueva Condomina y La Constitución sí tienen que albergar mañana partidos, mientras que los de Rubén Albés y Gustavo Munúa se deberán desplazar en autobús, a Huelva y a Sanlúcar de Barrameda, respectivamente, y no corren peligro.

El Real Murcia intentó ir modificando su agenda para ejercitarse, de cara a su encuentro contra el San Fernando, pero finalmente no le quedó otra opción más que darse por vencido y cancelar la sesión. En teoría, ésta iba a realizarse en la Nueva Condomina, después se retrasó e iba a tener lugar en Cobatillas y al final no quedó otra alternativa que cancelarlo. La primera plantilla pimentonera trabajará hoy en su estadio a puerta cerrada para preparar la cita de mañana a las 18 horas frente al San Fernando. La parte positiva es que «el césped del estadio ha drenado bien y se encuentra en buenas condiciones, aunque no se ha podido cortar y pintar las líneas por la lluvia. Hay alguna gotera y barro, pero nada destacable o que impida que se pueda celebrar el partido», indicaron ayer a 'La Verdad' desde la entidad grana. También quedó suspendida la comparecencia de Adrián.

Varios intentos

El UCAM también intentó hasta el último momento tener su penúltima sesión de la semana, pero no fue posible. El cuadro universitario retrasó su jornada hasta la tarde, pero la lluvia volvió a aparecer y la decisión final fue suspenderlo. La idea es intentarlo de nuevo hoy, antes de partir hacia Huelva para medirse al Recreativo, uno de los 'gallitos' de la categoría.

El verde de la Nueva Codomina «ha drenado bien», a falta de pintar las líneas, y no corre peligro

Lógicamente, Rubén Albés tampoco pudo hacer declaraciones delante de los micrófonos. El UCAM sí difundió a los medios de comunicación unas declaraciones del gallego, que mandó un mensaje a los que están sufriendo este temporal: «Me gustaría dar mucho ánimo a las familias y a todos los afectados por las lluvias torrenciales. También se merecen un reconocimiento los cuerpos de seguridad y sanitarios por todo lo que están ofreciendo para echar una mano a toda la gente que está sufriendo y pasándolo mal».

Albés suspendió la sesión y el equipo universitario intentará trabajar hoy antes de viajar a Huelva

Una fórmula similar fue la que empleó el Efesé con Munúa. El uruguayo hizo unas declaraciones en la web oficial del club, al quedar suspendido el entrenamiento de ayer en La Manga y al encontrarse los bajos del estadio inundados. El agua subió más de un metro. «El equipo ha entrenado tres días muy buenos esta semana. Lo viernes solemos bajar un poco las cargas aunque lo ideal es entrenar. No creo que esto repercuta en nada el día del partido», explicó.

El Efesé comerá en Sevilla y ultimará el choque contra el Sanluqueño en la ciudad deportiva del Cádiz

Cambio en el viaje

La directiva de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis ha tenido que variar el plan de viaje a Sanlúcar de Barrameda. El equipo no entrenará hoy en la ciudad, al no existir una superficie en condiciones por la lluvia. La idea era hacerlo en el Cartagonova. Pero la expedición partirá a primera hora del día del hotel Posadas de España, en el polígono Cabezo Beaza; después parará a comer en Sevilla y se ejercitará a las 17.30 o 18 horas en la ciudad deportiva del Cádiz, explicaron fuentes del club a este diario.

Los de Sandroni no tuvieron problemas, salvo el jueves, y La Constitución está bien para recibir al Córdoba

El charrúa recordó que la derrota de la semana pasada ante el Sevilla Atlético «fue más por accidente», y luego añadió: «Hicimos muchos méritos para no recibir un golpe tan duro y estamos convencidos de que estamos en el camino. Estamos arrancando». Mañana tocará visitar El Palmar, un campo de mal recuerdo para el cuadro albinegro. La temporada pasada, gracias a un 3-1, el Sanluqueño acabó con la racha de trece jornadas consecutivas sin perder del Efesé. Ahí empezó a evidenciarse el bajón del equipo. «Cuando el Cartagena va a este tipo de campos el rival crece mucho».

«Total normalidad»

Por último, en el Altiplano, la cantidad de agua acumulada no fue tan grande y el Yeclano pudo trabajar por la tarde para preparar la visita del Córdoba. El jueves sí que tuvieron que trasladar su sesión al gimnasio. «El terreno de juego está bien, así que excepto que pase algo raro en las próximas horas se jugará el partido con total normalidad», indicaban ayer desde el club. Hoy también tendrán una sesión liviana.