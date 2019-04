Fútbol | Tercera Temblores en la zona baja Aún hay dos puestos en disputa por el 'playoff' de ascenso y en la pelea por no descender puede pasar cualquier cosa ANDRÉS CREMADES Murcia Martes, 23 abril 2019, 12:28

Tan solo la Minera, Los Garres y el Mazarrón no tienen ya aspiraciones. Los demás se la juegan en la recta final en Tercera. Por abajo hay once equipos que están pendientes de un hilo, aunque es verdad que el Cieza está casi descendido, el Estudiantes y el Algar siguen teniéndolo muy complicado, y el Cartagena B y La Unión deben mejorar o no podrán salvarse. Por arriba, el Yeclano sigue teniendo colchón, pero el Lorca Deportiva va como un obús. Lorca FC, Águilas, Churra, Pulpileño, Mar Menor y UCAM B lucharán por dos puestos, que cada día parecen menos claros.

Sin excusas en el Churra Adrián Hernández: «Lo hemos hecho todo mal»

La Constitución se vistió de gala para acoger el partido de la jornada. El Gesa Churra llegaba hasta Yecla con la urgencia de ganar. Los de Sandroni, un tanto irregulares y con el Lorca a siete puntos, no podían fallar. Al final, 3-0. Sandroni fue claro: «Cuando no trabajamos y nos creemos más de lo que somos, nos damos una hostia como la semana pasada; cuando somos como tenemos que ser, hacemos un encuentro como el jugado ante el Churra». Adrián Hernández, del Churra, no puso excusas: «No hemos sabido interpretar el partido, un partido que quiero olvidar, porque lo hemos hecho todo mal».

El UCAM B casi dice 'no' a competir por el 'playoff'. Ante un Lorca Deportiva enchufado, el equipo de Sergio Aracil se dejó ir y vio que Villanueva, con un tanto en cada parte, daba los tres puntos a un equipo lorquino que lleva cinco partidos consecutivos ganados.

El Pulpileño y el Lorca FC empataron en un partido con pocos aficionados de Lorca en el campo de San Miguel. Los de Jaime Pérez se adelantaron, pero Jay demostró por qué está en Pulpí. Al final, un empate que ambos dieron por bueno. El Águilas exhibió su mejor cara, hasta el crítico Gaspar Campillo se mostró contento con su equipo y dijo: «La mejor primera mitad desde que estoy aquí». El conjunto de El Rubial gana y se mete en 'playoff'.

El Mar Menor se la pega. Después de una buena racha, el equipo de Palomeque no ha soportado la presión, no sabiendo jugarle a un Totana que llegaba con muchas necesidades y poco fútbol. Palomeque fue claro: «No podemos venir aquí jugándonos lo que nos jugábamos y ser tan horrorosos. Me voy súper cabreado». Víctor Pagán, como unas castañuelas: «Tenía ganas de olvidarme de esta locura que llevamos todas las semanas».

Irregular Muleño José Pastor ve torcido su buen arranque

El Muleño es incapaz de ser regular. Ante un Mazarrón que no se jugaba nada, los del Curtís volvieron a perder y se quedan a cuatro puntos del abismo. José Pastor comenzó con dos victorias y un empate, pero las dos últimas derrotas dejan al equipo cerca del infierno. El técnico muleño fue claro: «Ante el Algar tenemos el partido más importante».

La Minera ganó a un Cieza que está con pie y medio en Preferente. Pascual Nicolás, entrenador del Cieza, fue claro: «No somos inferiores a nadie, pero tenemos fallos tontos que nos matan partido tras partido». En los de El Llano del Beal, ya salvados, se aprovecharán los últimos tres encuentros para dar minutos a los menos habituales.

Imperial y Ciudad se enfrentaban en un partido en el que ambos necesitaban ganar, más los rojillos que los granas, y al final se repartieron los puntos. Javi Motos fue crítico con una jugada que dio lugar al empate a uno: «Piden valores, hablan de otra cosa de la que luego hacen en el campo y esto es lo que hay, en fin». El Ciudad vivirá su primera final ante el Águilas. Los rojillos no pueden fallar, pues son el primer equipo que marca la salvación.

Lloraba amargamente David Bascuñana al final. El técnico cartagenerista vio como, después de adelantarse y tener todo el partido controlado, el Minerva, en cinco minutos, conseguía llevarse los tres puntos. El filial albinegro no tiene gol y le falta veteranía. Solo consiguió dos de los últimos quince puntos, lo que hace que su visita a Los Garres sea vital.

La Unión se ahoga Duelo crucial la próxima jornada ante la Minera

Se jugaba en El Hornillo el ser o no ser de La Unión. Enfrente, un Huércal muy irregular. Pero los de José Marín, que no comenzaron bien, hicieron una segunda parte primorosa. Los de Carlos Rivera quisieron conservar el 0-1 y salieron goleados. Ante la Minera solo les vale ganar.

El Algar se la pegó en casa. Al Estudiantes le va la marcha, de los últimos cinco partidos, ganó tres, empatado uno y perdido otro. Sin presión, los estudiantiles jugaron con la ansiedad de los leones, a los que solo les vale ganar los tres partidos que quedan.