Fútbol Tarjeta blanca al juego limpio Salida al terreno de jugadores, técnicos, padres y árbitro, en un campo de Cartagena, en la campaña 'El respeto gana'. / antonio gil / agm La federación murciana, pionera en fabricar campañas para prevenir la violencia en los campos de fútbol y fútbol sala, pondrá en marcha la próxima temporada una iniciativa para premiar las buenas acciones PACO LASTRA Domingo, 7 julio 2019, 08:25

Los árbitros de fútbol y fútbol sala de las bases llevarán la próxima temporada tres tarjetas en el bolsillo. A las de color amarillo para apercibimiento y rojo para expulsión, se unirá una blanca, que se mostrará para premiar el juego limpio. Esta nueva propuesta se pondrá en marcha en las primeras categorías, hasta infantil, y en campañas sucesivas se irá ampliando.

Bartolomé Molino, vicepresidente de la federación murciana y responsable del comité de antiviolencia, racismo y xenofobia, no ceja en su empeño por acabar con la tensión en los campos de fútbol. Aún siente vergüenza cuando recuerda el desagradable episodio que se vivió la temporada pasada, cuando unos padres se liaron a puñetazos durante un partido entre el Beniaján y el Lorquí de categoría infantil. Los implicados fueron sancionados con una multa de 6.000 euros y la prohibición de acceder a un recinto deportivo en los próximos dos años.

Aunque es inevitable que se puedan producir incidentes de este tipo, Molino es optimista, y lo es aún más desde que ve los buenos resultados que han dado las diferentes iniciativas puestas en marcha desde 2014 para luchar contra la violencia en el fútbol base regional.

La novedad para el próximo curso dará que hablar. ¿A quiénes podrán mostrar la tarjeta blanca los árbitros? «A cualquier persona que participe en un partido de fútbol federado, bien sean futbolistas, técnicos, delegados, auxiliares, directivos o incluso aficionados, monitores o entrenadores, delegados de campo, auxiliares de material... También es posible que sea mostrada a un colectivo, como una afición determinada, un club o un servicio médico, por ejemplo», dice Molino.

Solo si es excepcional

La tarjeta blanca se mostrará ante un hecho excepcional de juego limpio, «entendiéndose que el buen comportamiento, las actitudes cívicas, deportivas y de compañerismo, forman parte del juego y de la conducta normal que se presupone a toda persona que participa en un partido de fútbol o cualquier especialidad del mismo. Por tanto, no son un hecho excepcional y no son motivos para ver una tarjeta blanca».

Entre los hechos que pueden ser considerados excepcionales, según los protagonistas, se barajan supuestos en los que jugadores ayudan en una acción con resultados de daño o lesión importante, cuando reconocen que ha habido simulación ante una situación de engaño, al separar o evitar una pelea o al lanzar el balón fuera en una jugada clara de gol cuando un rival está lesionado.

Los técnicos y directivos también podrán ver una blanca si paran o evitan una agresión, si corrigen comportamientos inadecuados o toman las medidas pertinentes para evitar goleadas escandalosas. Los padres y aficionados que presencien un partido también podrán acabar reflejados en el acta arbitral por su buena conducta si, además de evitar broncas y brindarse para ayudar en el caso de lesiones graves, portan, mostrando un comportamiento ejemplar, carteles, banderas o cualquier otro objeto con mensajes de respeto.El árbitro podrá mostrar la tarjeta blanca en cualquier momento durante el desarrollo de un partido, aprovechando un momento en el que el juego se encuentre parado, o al final.

Al término de la próxima temporada un club, o miembros del mismo, serán reconocidos por la acumulación de blancas por hechos que supongan acciones excepcionales en el juego y que llamen la atención por su especiales connotaciones relacionadas con el juego limpio.

¿Y por qué se ha decantado la federación murciana por el blanco para premiar el juego limpio y no por el verde, color que el colegiado granadino Roberto Baena Herrera, quien estuvo adscrito al Colegio de Árbitros Murciano durante cinco temporadas, utilizó también para premiar la deportividad? «Será blanca porque es el color de la limpieza, de la pureza y de lo más sano en el deporte».

La idea de Baena Herrera fue más espontánea. En una ocasión, terminó la primera mitad de un partido de alevines y a Baena Herrera se le ocurrió que debía destacar algo a esos jugadores. «Los reuní en el centro del campo para aplaudirles porque durante los 35 minutos del primer tiempo no habían cometido ni una sola falta. Les dije: 'Enhorabuena por jugar limpio'. Y eso, en el fútbol ya es una noticia, así que no me lo pensé y les dije lo importante que eso es para el deporte».

Un paso más

Será un paso más en la lucha que emprendió la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) en su empeño por acabar, o intentarlo, con la violencia en los campos de fútbol regionales. La federación murciana es pionera en fabricar este tipo de campañas. Así, el comité de antiviolencia, racismo y xenofobia ya puso en marcha en febrero de 2014 la campaña 'Ganamos si todos nos respetamos', dirigida a los jugadores, entrenadores y clubes.

El presidente José Miguel Monje Carrillo aseguró el día de su presentación que «es una campaña formativa que pretende llegar a todos los jugadores y responsables de los clubes. Si los entrenadores, delegados y presidentes ponen de su parte, el buen funcionamiento de un partido de fútbol está asegurado».

En esta campaña se puso en circulación una tarjeta azul, pero en este caso no la enseñaba el árbitro. Era el símbolo del juego limpio. En ella se podían leer diez normas razonables que buscaban un fútbol más sincero, con menos trampas. Antes de los partidos, un jugador leía a sus compañeros este decálogo. Otra de las iniciativas que posteriormente se puso en marcha fue la campaña 'Los padres también juegan', que consistió en charlas informativas dirigidas a padres, entrenadores, delegados y jugadores de la Región.

El papel de los padres

Con el lema 'El respeto gana', la Federación de Fútbol de la Región de Murcia también impulsó esta novedosa campaña de concienciación contra la violencia en el fútbol, que se puso en práctica casi durante dos años. Con esta iniciativa se quiso concienciar de manera especial a los padres de los futbolistas, y convertirlos en auténticos protagonistas cada fin de semana en el partido en el que jugasen sus hijos. De este modo, los padres cogían de la mano a sus hijos y les acompañaban en el desfile inicial que realizan habitualmente los dos equipos y los colegiados, desde que salen de los vestuarios hasta llegar al centro del terreno de juego. Los jugadores locales iniciaban el saludo a los futbolistas del equipo contrario, y seguidamente hacían lo mismo los padres de ambos conjuntos. Esta campaña se puso en marcha tanto para fútbol como para fútbol sala, desde la categoría prebenjamín hasta la infantil.

Bartolomé Molino no olvida un episodio que vivió antes del inicio de un partido de fútbol base. Uno de los jugadores echaba de menos que aquel día su padre no hubiera podido ir a verlo. No podía disimular el disgusto. Tan evidente era que un compañero le preguntó por el motivo de su enfado. Cuando lo supo respondió: «Pues yo prefiero que el mío no venga, porque me da vergüenza por los follones que monta».