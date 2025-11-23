Sexto triunfo consecutivo de un Lorca que asombra a todos con una racha increíble

Pedro Re Lorca Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Lorca Deportiva sumó una nueva y valiosa victoria al imponerse por 1-0 al Melilla en un encuentro intenso, muy disputado y con alternativas para ambos equipos. El solitario tanto de Jaime Escobar en la primera parte decidió un choque en el que los blanquiazules supieron sufrir y mantener la renta. Con este triunfo, el sexto consecutivo del equipo dirigido por Sebas López, el conjunto lorquino continúa firme en la lucha por el primer puesto, reforzado además por la derrota del Extremadura.

Lorca Deportiva Ernestas; Jaime Escobar, Morros (Kiko, 83), Fronsa, Sergi Monteverde; Willy, Álvaro Martínez, Gabri López (Juan Hernández, 75), Adri Heredia (Soler, 75), Juanma Acevedo (Álex Peque, 59) y Naranjo (Andrés Carrasco, 83). 1 - 0 Melilla Olmedo; Tovar, David Alfonso (Gomis, 46), Quindimil (Chavarría, 46), Pelón; Segura, Álex Ortola (Pitu, 62), Abreu (Julio Iglesias, 76), Claverías (Robles, 62); Alvarito y Dago. Goles: 1-0, minuto 26, Jaime Escobar.

Árbitro: Carlos Palencia Cerdeño (castellano-manchego). Amonestó a Abreu, Álex Ortolá, Pelón y Dago.

El partido arrancó sin grandes sobresaltos, con ambos equipos tanteándose y sin llegadas claras. El Lorca Deportiva resistía en el centro del campo, aunque sin capacidad para generar peligro real hasta que, en el minuto 26, llegó la acción que acabaría decidiendo el encuentro. Álvaro Martínez robó un balón clave en la medular y asistió a Jaime Escobar, quien, desde fuera del área, conectó un disparo potente. El guardameta Olmedo llegó a tocar el balón, pero no lo suficiente para evitar que acabara en el fondo de la red.

El tanto espoleó a los locales, que gozaron de dos oportunidades claras para ampliar la ventaja por medio de Juanma Acevedo y Willy, ambas desbaratadas por un inspirado Olmedo. El Melilla también dispuso de ocasiones antes del descanso, pero tanto Dago como David Alfonso se toparon con un seguro Ernestas, protagonista del primer tiempo. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Lorca Deportiva inició el segundo acto con ciertas imprecisiones y pérdidas de balón que permitieron a los visitantes adelantar líneas.

Ernestas, clave

La primera del Melilla llegó de la mano de Claverías, cuyo lanzamiento obligó a Ernestas a realizar una parada espectacular. El partido entró en una fase vibrante, con llegadas en ambas áreas. Álvaro Martínez estuvo cerca del segundo tanto para el Lorca con un gran cabezazo tras un córner sacado por Gabri López.

El conjunto de Javi Motos presionó con insistencia en los minutos finales, mientras Sebas López refrescaba su equipo con cambios para sostener el resultado. Ya en el tramo final, Álvaro Martínez rozó el 2-0 en una de las llegadas más claras del segundo tiempo, enviando el balón cerca del poste.

El encuentro acabó con el 1-0 que permite al Lorca Deportiva prolongar su extraordinaria racha de seis victorias consecutivas, afianzándose como uno de los equipos más en forma del campeonato. El Melilla, pese a su buen partido y a las numerosas ocasiones creadas, vuelve a casa sin premio y continúa en la zona baja.