Un sevillista de Córdoba que sigue al Efesé por Twitter Jesús Samaniego, con la bufanda y la camiseta albinegras. / a. g. / agm R. S. CARTAGENA Sábado, 17 noviembre 2018, 02:25

El caso de Jesús Samaniego es uno de los más particulares que se verán mañana en la grada de la Nueva Condomina. Este auxiliar de Enfermería es aficionado del Sevilla, vive en Córdoba y, desde hace tres años, sigue los partidos del Efesé por la red social Twitter: su novia vive en el barrio cartagenero de Los Dolores y, puntualmente, cuando viaja a la ciudad portuaria, aprovecha para ir al Cartagonova. La de mañana será la primera vez que acompaña al equipo fuera de casa. «Cuando conocí a mi pareja me empezó a aficionar al Cartagena. Y también mi suegra, que es una fanática».

Cuando está en Córdoba, y no puede ver los partidos por televisión, hace un seguimiento a los encuentros de los chicos de Munúa por las redes sociales. «Cuando mi suegra me dijo que este fin de semana era el famoso derbi, no me lo pensé dos veces: la Nueva Condomina es un estadio de Primera y me imagino que las aficiones animarán como nunca, como pasa en los derbis sevillanos. Me hace mucha ilusión. Me fastidió el partido de Majadahonda; el 2-1 de la ida era muy engañoso y al final pasó lo peor», recuerda.