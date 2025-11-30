Setenta años esperando en Cartagena un gol como el de Carpintero

Santi Carpintero era «un crío». Entonces tenía 22 años y, aunque ya había destacado en el Manchego y en el Albacete, prácticamente daba sus primeros ... pasos en el fútbol en aquel Cartagonova FC que volaba con Txutxi Aranguren en el banquillo en la temporada 1998-99. Solo el negro episodio del 'Cordobazo' evitó el ascenso a Segunda de un auténtico equipazo. Los goles los solían hacer Keko y Alberto García, pero el destino quiso que aquella mañana en La Condomina le tocara a él y, por tanto, su nombre y su apellido quedaran ligados para siempre a la historia del fútbol cartagenero.

«He visto muchas veces el gol repetido en Youtube y me sigue pareciendo muy raro que yo estuviera por ahí, porque no era mi sitio y yo hacía pocos goles. Era un centrocampista de trabajo», recuerda a LA VERDAD un Carpintero que hoy tiene 49 años y está en el departamento de scouting de las categorías inferiores de la selección española. Los datos avalan sus palabras. El leonés solo marcó 15 goles en 456 partidos como profesional. Pasó por Toledo, Levante, Alavés, Málaga y Córdoba y celebró dos ascensos a Primera.

Aquel tanto cuando el partido agonizaba fue muy importante, ya que ese 21 de febrero de 1999 el 'Cartago' daba un golpe en la mesa en territorio enemigo en su camino hacia la promoción de ascenso. Pero, sobre todo, tuvo un peso histórico de un valor incalculable para la castigada afición albinegra: este tanto de Carpintero le dio a un equipo de Cartagena el primer triunfo de su historia en La Condomina. Es decir, tuvieron que pasar 70 años desde la creación de la Liga (1929) para que los cartageneros sumaran los tres puntos en un partido oficial en Murcia.

Y supuso también un cambio de tendencia en estos duelos. Si el siglo XX fue claramente de color grana, con una manifiesta superioridad en los derbis del Real Murcia, el XXI ha dado las mayores alegrías al Efesé, con varios triunfos inolvidables, tanto en la Nueva Condomina como en el Cartagonova.

Con Carpintero empezó todo. Porque la afición cartagenera no solo recuerda su gol, que llegó tras un centro de Rufo desde la derecha y un fallo grosero de Balaguer, portero de un Real Murcia que hasta ese día no había encajado ni un solo gol esa campaña en La Condomina. El cartagenerismo se acuerda mucho de cómo celebró Carpintero ese tanto, mandando callar a la hinchada grana.

¿Por qué lo hizo? «Sabía poco sobre Cartagena y Murcia, esa es la verdad. Pero esa semana hubo pique en la prensa y cruce de declaraciones. Alguien del Murcia dijo que los de Cartagena eran pueblerinos y paletos. Durante el partido también hubo cánticos en ese sentido. Y al marcar pues me salió eso. Quise pedir respeto de esa manera para ese 'equipo de pueblo' que estaba ganando un partido tan importante», responde.