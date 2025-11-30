La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
21/02/1999. Santi Carpintero se besa el anillo antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia la grada lateral de La Condomina, a la que manda callar tras marcar el gol de la victoria ante el Murcia.
Cartagena - Murcia | Este derbi fue mío

Setenta años esperando en Cartagena un gol como el de Carpintero

«Esa semana hubo pique y cruce de declaraciones y al marcar me salió ese gesto», recuerda

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Santi Carpintero era «un crío». Entonces tenía 22 años y, aunque ya había destacado en el Manchego y en el Albacete, prácticamente daba sus primeros ... pasos en el fútbol en aquel Cartagonova FC que volaba con Txutxi Aranguren en el banquillo en la temporada 1998-99. Solo el negro episodio del 'Cordobazo' evitó el ascenso a Segunda de un auténtico equipazo. Los goles los solían hacer Keko y Alberto García, pero el destino quiso que aquella mañana en La Condomina le tocara a él y, por tanto, su nombre y su apellido quedaran ligados para siempre a la historia del fútbol cartagenero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  7. 7

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Setenta años esperando en Cartagena un gol como el de Carpintero

Setenta años esperando en Cartagena un gol como el de Carpintero