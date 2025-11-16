La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran, Fabián, Oyarzabal y Merino celebran uno de los goles de España el sábado frente a Georgia. David Mdzinarishvili (Efe)
Análisis

De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

Las ausencias de Carvajal, Rodri, Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams permiten brillar con luz propia con España a Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Baena u Oyarzabal

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Tiene más razón que un santo Luis de la Fuente cuando afirma que las lesiones sufridas por varios de los pesos pesados de la ... selección española han dado oportunidades a jugadores que en otras circunstancias no las tendrían y que ese es uno de los éxitos del fútbol español, ser un inagotable vivero de talento capaz de convertir lo que podría haber sido un lastre para La Roja en una palanca que le ha proporcionado mayor impulso si cabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  8. 8 La más grande entre las Magnas
  9. 9

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris