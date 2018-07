Selección española Luis Enrique: «Vamos a seguir con el mismo estilo, pero con matices» 01:30 Luis Enrique, flanqueado por Molina y Rubiales. / Foto: Rodrigo Jiménes (Efe) | Vídeo: Atlas El asturiano adelanta, en su presentación como técnico de La Roja, que ya maneja una lista de 70 jugadores y apunta a un cambio generacional ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 19 julio 2018, 16:04

La llegada de Luis Enrique al banquillo de La Roja no supondrá ninguna revolución en el estilo que llevó a la selección española a conquistar dos Eurocopas y un Mundial, aunque sí habrá una remodelación motivada por los problemas que se ha encontrado el combinado nacional en las últimas grandes citas y que le han impedido mantener el brillo de antaño. «Se puede evolucionar», señaló el técnico, que remarcó que su intención es «seguir con el mismo estilo, ser protagonistas con el balón» ya que este es «el perfil» del jugador español, aunque adelantó variantes.

«Eres selección referencia, todos te estudian. Vamos a seguir con el mismo estilo, el perfil que tenemos de jugadores, pero dando matices», apuntó el asturiano en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ofreció su primera rueda de prensa tras ser presentado como nuevo timonel de La Roja. Avanzó que «hay que mejorar muchas cosas», entre las que citó la «presión tras perdida», la «faceta defensiva» así como la generación de más ocasiones de gol y la definición, mostrando además su convicción de que «la selección se debería parecer, en la medida de lo posible, a un equipo».

Distendido y «muy ilusionado» con el reto que tiene ante sí, el gijonés, que estuvo acompañado por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y por José Francisco Molina, nuevo director deportivo de la Federación, aseguró que hay que darle «una vuelta de tuerca» a La Roja pensando ya en la Eurocopa de 2020. «En este Mundial hemos visto dificultades y hay aspectos a mejorar», apuntó el seleccionador, que quiso poner en valor «el trabajo tan impresionante que realizaron Lopetegui y Hierro» pero que destacó que «cada uno tiene su método y su estilo».

Cambio generacional

No quiso hablar de fracaso en los últimos campeonatos Luis Enrique, que dijo que esa es una palabra «muy fea» a la que siempre ha sido «reacio». Admitió que los últimos resultados «no han sido buenos», pero recordó que buena parte de quienes integraban el combinado nacional en esas citas fueron los mismos que llevaron a la selección a alcanzar las máximas cotas de gloria. «Llevamos tres campeonatos sin poder conquistar nada, hemos vivido en el pasado una situación parecida en el Barcelona y mi idea es evolucionar. Hay muchas decisiones que tomar, hay cambio generacional y necesitamos estudiar cada caso personal», incidió el preparador, que enfatizó que aún no ha intercambiado impresiones con ningún futbolista, ni siquiera con el capitán, Sergio Ramos, aunque quiso precisar que no tiene «ningún problema» con el capitán ni con ningún otro jugador. «Necesito situarme, adaptarme y sé muchas cosas de cómo funciona el equipo», comentó Luis Enrique, que insistió en que el cambio acometido en la Federación «no excluye a los jugadores» y que a él, particularmente, le gusta «consensuar» y «hablar con los capitanes», aunque matizó que a él le toca decidir «cosas difíciles y complicadas».

Aseguró Luis Enrique que lo que le interesa es «el rendimiento» y «no la edad» de los futbolistas, pero dejó claro que habrá «sorpresas» ya en su primera convocatoria, la que facilitará para los encuentros ante Croacia e Inglaterra de septiembre dentro de la Liga de las Naciones. «Hay gente que viene desde atrás con mucho nivel y yo quiero ser justo», comentó el asturiano que reveló que tiene una lista de 70 jugadores que aún tiene que analizar y que no hará la criba «en función de los que hayan ido o dejado de ir» en anteriores convocatorias.

«¿Antimadridista? No soy antinada»

Durante su trayectoria como técnico, Luis Enrique se ha caracterizado por apostar por los jóvenes valores, algo que hizo tanto en la Roma como en el Celta y el Barça, por lo que su incorporación a la selección española preludia un relevo generacional que precisa un combinado al que ya dijo adiós Andrés Iniesta tras el Mundial de Rusia y que también avanzó su intención de dejar Gerard Piqué. «Siempre he sacado jugadores muy jóvenes», destacó el asturiano, que mostró su respeto por la decisión del manchego, recordando que ha empezado «una nueva aventura» en Japón aunque enfatizó que le hubiera «encantado tener al Iniesta de los 25 o 26 años». Y en parecidos términos abordó la de Piqué, con el que tampoco ha hablado pese a dejar claro que le gustaría poder contar con todos los jugadores.

Conciliador en su intervención ante los medios, Luis Enrique remarcó que quiere «decepcionar a nadie» y realzó que para él es «un orgullo representar al fútbol español», negando además que tenga rencor hacia ningún club. «¿Antimadridista? No soy antinada», defendió el seleccionador, que también quiso cerrar viejas polémicas políticas. «Me considero gijonés, asturiano, español y también catalán», zanjó.