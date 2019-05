Mundial Francia 2019 Jorge Vilda ya tiene a las 23 mundialistas Jorge Vilda, durante un entrenamiento. / Efe Patri Guijarro y Falcón son las principales novedades de una lista de la que se caen Ángela Sosa, Esther, Alba Redondo, Sandra Hernández, Laia Aleixandri y Olga García JAVIER VARELA Madrid Lunes, 20 mayo 2019, 12:08

Comienza la cuenta atrás para el Mundial de Francia. Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino, ha dado a conocer la lista de las 23 futbolistas que disputarán la segunda cita mundialista de España, del 7 de junio al 7 de julio y donde las nuestras arrancarán la fase de grupos junto a Sudáfrica, Alemania y China. «Elegimos a las 23 que entendemos que nos van a acercar más a la victoria», argumentó Jorge Vilda, seleccionador español. «El seguimiento ha sido exhaustivo, tanto de la temporada que han hecho, como de lo que ha hecho cuando han estado con notrootros, los partidos, los entrenamientos, la experiencia y la juventud», añadió.

Aunque la base de la selección es la que se esperaba, sorprende la ausencia de Ángela Sosa, una de las jugadoras más regulares de la temporada con 11 goles y 16 asistencias, Esther González, Alba Redondo, Sandra Hernández, Laia Aleixandri y Olga García. Vilda no quiso hablar sobre ninguna ausencia y recordó que «veníamos tiempo avisando que se iban a quedar fuera jugadoras que lo habían hecho bien. Sólo caben 23 y en una lista de 30 también se habrían quedado fuera muchas buenas futbolistas», se defendió.

Entre las novedadas, destacan Patri Guijarro, que lleva cinco meses sin competir por culpa de una lesión en el pie, y Sánchez Falcón. SObre la futbolista del Barcelona, Vilda confesó que «tiene el alta médica y deportiva. He hablado con ella y se encuentra bien, con buenas sensaciones. Lleva cuatro meses desde que tuvo la lesión y tenemos mucha fe y esperanza y que la mejor jugadora sub-20 del año pasado esté con nosotros y llegue en las mejores condiciones».

El Barcelona, que el pasado sábado perdió la final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, es el equipo con más presencia, con 9 futbolistas, segudio del Atlético de Madrid, campeón de Liga, con cinco. «Todas las jugadoras en esa final dieron la cara y hay que tener en cuenta que el Barcelona se enfrentaba a una selección mundial de jugadoras, menos estadounidenses. Es un paso en el fútbol español y será positivo para todos», confesó el selecionador.

Jorge Vilda desveló que en estos días no ha hablado con ninguna de las futbolistas para decirles si estaban o no en la lista de 23, pero sí reocnoció que «en esta semana seguro que vamos a tener comunicación». Además, quiso mandar un mensaje a las que se han quedado fuera: «Las que no estén no deben verlo como un fracaso y deben seguir trabajando». El seleccioandor, aunque espera que no haya lesiones hasta que comience el Mundial, avisó que hasta 24 horas antes del comienzo de la cita mundialista, puede haber novedades en la lista. «En estos 15 o 20 días que quedan pueden volver a entrar algunas de las que se han quedado fuera».

«Las 23 creemos que son las que más nos acercan a la victoria, anticipándonos a las situaciones que nos podemos encontrar en un Mundial»

La selección que disputará el Mundial es un equipo en el que hay futbolistas «que creemos que son las que más nos acercan a la victoria, anticipándonos a las situaciones que nos podemos encontrar en un Mundial». Para Jorge Vilda, las 23 elegidas son un grupo «compensado, con polivalencia y que te permite cambiar los partidos». «Llegamos al Mundial con un plan A, con un plan B y un plan C e incluso con un grupo para la épica», confesó el seleccionador. «Grandes jugadoras que quieren demostrar que están al mejor nivel», concluyó para justificar las elegidas.

Más cauto se mostró al hablar del objetivo para el Mundial, porque «las valoraciones de los resultados las haremos al volver porque hacerlos ahora restaría más que sumaría». «Me iría contento siendo mejores, viendo que la selección sigue dando pasos adelante y que nos acercamos a las grandes potencias». Además, desveló que el primer objetivo es que «estén preparadas mentalmente y con la confianza de poder plantar cara a cualquiera»

Sudáfrica, primer rival en Francia

El pistoletazo de salida del Mundial de Francia será el viernes 7 de junio, aunque España no debutará hasta el día siguiente, cuando se enfrente a Sudáfrica el sábado 8, a las 18:00 horas, en el Stade Océane. Cuatro días después se enfrentará al rival más duro del grupo, Alemania, el miércoles 12 de junio (18:00 horas), en el Stade du Hainaut.

El último partido de la primera fase y que puede ser clave apra conocer si España pasa a la siguiente ronda será ante China el lunes 17 de junio. Como en el primer partido, se disputará a las 18:00 horas y en el Stade Océane.

Las dos primeras selecciones de cada grupo accederán a octavos de final, así como las cuatro mejores terceras de los seis grupos.

Las 23 elegidas para el Mundial

Porteras: Lola Gallardo (Atlético de Madrid), Sandra Paños (Barcelona) y Mariasun Quiñones (Real Sociedad).

Defensas: Irene Paredes (PSG), Marta Corredera (Levante), Leila Ouahabi (Barcelona), Ivana Andrés (Levante), Marta Torrejón (Barcelona), Celia Jiménez (Seattle Reign), Mapi León (Barcelona) y Andrea Pereira (Barcelona).

Centrocampistas: Amanda Sampedro (Atlético de Madrid), Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Virginia Torrecilla (Montpellier), Alexia Putellas (Barcelona), Vicky Losada (Barcelona) y Silvia Meseguer (Atlético de Madrid).

Delanteras: Jenni Hermoso (Atlético de Madrid), Andrea Sánchez Falcón (Atlético de Madrid), Lucía García (Athletic Club), Nahikari García (Real Sociedad) y Mariona Caldentey (Barcelona).