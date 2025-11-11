España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Óscar Bellot Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 11:09 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Barcelona a cuenta del estado físico de Lamine Yamal. Luis de la Fuente ha decidido desconvocar este martes al extremo de Mataró para los dos últimos compromisos de la selección española dentro de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México después de tener conocimiento de que el futbolista fue sometido el lunes a un procedimiento invasivo para tratar sus molestias en el pubis y recibir un informe médico que aconseja reposo para el jugador.

«Los Servicios Médicos de la FEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», reza el durísimo comunicado con el que la selección informa de la decisión de que el crack del Barça no esté presente el sábado en el duelo que medirá a España con Georgia en Tiflis ni en el choque que enfrentará a La Roja con Turquía tres días después en Sevilla.

«Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días», prosigue una nota que se muestra muy contundente con el modo de proceder que ha seguido el Baça en dicho asunto. «Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria», agrega el comunicado, que concluye mostrando su esperanza de que Lamine Yamal «pueda evolucionar favorablemente» y deseándole «una pronta y completa recuperación».

Enfado mayúsculo

Llueve sobre mojado con Lamine Yamal, que venía de disputar 97 minutos el pasado domingo en la victoria por 2-4 que logró el Barça ante el Celta en Balaídos, un partido en el que anotó el tercer tanto del conjunto azulgrana y en el que Hansi Flick no relevó al futbolista sino hasta el último suspiro para dar entrada a Marc Bernal, pero que, dos días después de ese pleito, causa baja para las dos citas en las que España, primera de grupo con 12 puntos, tres más que Turquía, tras firmar un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, debe amarrar el billete para la próxima Copa del Mundo.

Flick, que mantuvo un sonoro rifirrafe con Luis de la Fuente en el anterior parón internacional, no dudó en exprimir hasta el último suspiro a un futbolista que también disputó al completo el choque europeo frente al Brujas, donde se exhibió con una actuación antológica que permitió al Barça salvar al menos un empate en tierras belgas, pero posteriormente transmitió su deseo de que viese dosificados sus minutos con la selección.

«Tenemos que cuidarlo, no solo nosotros, también el equipo nacional», manifestó el técnico germano un día antes de que los servicios médicos del Barça llevasen a cabo un tratamiento con el futbolista sin previo conocimiento de la selección que le ha dejado fuera de la expedición que viajará a Tiflis y posteriormente se desplazará a Sevilla. Su lugar lo ocupará el rayista Jorge de Frutos, pero el lío está montado porque el enfado en el seno del combinado nacional con el Barça es mayúsculo.