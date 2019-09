Sacrificio y esfuerzo en el regreso a Tercera Foto oficial de la plantilla y cuerpo técnico del CD Plus Ultra de cara a esta temporada 2019-2020. Debajo, el capitán del equipo, Dridri. / PLUS ULTRA El CD Plus Ultra espera sellar la permanencia con una plantilla que aúna juventud y veteranía S. TRIGUERO MURCIA Lunes, 23 septiembre 2019, 12:56

El CD Plus Ultra tenía una deuda pendiente con la Tercera División después de que perdiera esta categoría hace tres años en el último segundo del campeonato. Su descenso al infierno de la Preferente fue tomado con filosofía, con la vista puesta en el regreso a Tercera, objetivo que volvió a asumir el club la pasada campaña y que «conseguimos con mucho esfuerzo y sacrificio», tal y como aseguran desde la dirección de la entidad

Precisamente haber estado en el pozo de Preferente y conscientes de lo difícil que ha sido el camino de regreso a Tercera hace que el club tenga muy en cuenta que no pueden pasar esta nueva oportunidad que. «Sabemos de la exigencia de la categoría, y lógicamente no hay otro objetivo en la cabeza que no sea la permanencia, si puede ser intentar lograrla cuanto antes», confiesan desde la dirección del club.

Con un presupuesto de 60.000 euros, el CD Plus Ultra es un club modesto que aspira a dar guerra dentro de lo posible, especialmente en el municipal del Llano de Brujas, que confían se convierta en un fortín en los partidos de casa. Se antoja clave para las aspiraciones de permanencia en la categoría que el equipo no deje escapar muchos puntos de su feudo.

Cuenta para ello con una plantilla formada en su mayoría por jugadores jóvenes. La política de la directiva ha sido fichar futbolistas con aspiraciones para quienes su paso por el club puede ser un trampolín para reivindicar su valía. A ello se suma otro perfil de jugador con experiencia en la categoría como Kiki, Ñico o Paco, necesaria para dar equilibrio al vestuario y saber sobreponerse a los altibajos propios de una competición muy exigente y especialmente larga.

Jesús Zapata es el técnico del CD Plus Ultra, equipo que sobre la pizarra se caracteriza por ser muy competitivo y rocoso, muy bien organizado y con las ideas muy claras tanto en ataque como en la recuperación de balón.

El resto llega con el aliento de una afición que lejos de dar la espalda al equipo en Preferente, estuvo en todo momento apoyándolo en su reto de regresar a Tercera. «Fue nuestro jugador número 12 en el ascenso, y este año no será menos», reconoce el propio técnico del equipo Jesús Zapata.

La pretemporada se ha desarrollado con normalidad y sin contratiempos reseñables. Dos victorias, dos empates y dos derrotas es el balance que dejan los partidos amistosos, a los que hay que sumar una victoria y un empate en la eliminatoria de Copa. Más allá de los resultados, las sensaciones con las que llega el equipo al inicio del campeonato son buenas y permiten aventurar un inicio del campeonato sin sustos.

El inicio del campeonato liguero se ha resuelto con dos derrotas y una victoria. Esta última se produjo en la segunda jornada ante el Olímpico de Totana, mientras que las derrotas han llegado ante el UCAM B y el Huércal-Overa.