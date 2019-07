Bundesliga Robben se retira Robben celebrando su último gol con el Bayern. / AFP El mítico extremo derecho cuelga las botas a los 35 años a pesar de que se rumoreaba que podía volver al PSV COLPISA / JONAY ANTÓN MADRID Jueves, 4 julio 2019, 19:03

Las lesiones han podido con Arjen Robben. Cuando se acercaba el final de temporada, se rumoreaba con que se podía retirar. Sin embargo, en las últimas semanas se hablaba de un posible regreso al PSV, el primer club que le permitió despuntar al gran nivel que mostró durante más de una década. Finalmente, el jugador natural de la localidad de Bedum anunció su adiós a través de un comunicado:

«He estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, quería tomarme un tiempo para tomar una decisión después de mi último partido con el Bayern y he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional», anuncia el futbolista. «Es sin duda la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi carrera. Una decisión en la que corazón y mente colisionaron. El amor por el juego y la convicción de que aún puedes controlar el mundo entero choca con la realidad de que no todo funciona como quieres y ya no eres el chico de 16 años, aquel que no tenía idea de lo que significaba una lesión».

Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern de Munich disfrutaron de su estilo regateador y velocista. Uno de los pocos jugadores del fútbol moderno que le salía la misma jugada una y otra vez, que ha provocado que se la conozca como «El gol de Robben». En la mayor parte de su carrera deportiva, fue empleado como extremo derecho aunque también fue utilizado por la banda izquierda, de segundo punta e incluso de mediapunta. Otra de las cualidades que caracterizaban al holandés era su potente tiro desde fuera del área.

Muchos de sus compañeros coinciden que si no hubiera sido por las lesiones, hubiera destacado aún más. Su calvario comenzó en el Chelsea, cuando sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda. Esa dolencia le acompañó durante el resto de su carrera con enésimas recaídas.

Se le recuerda por su paso por el Real Madrid, donde estuvo dos temporadas, del 2007 al 2009. Asimismo, será un jugador que estará en la retina del público español por sus actuaciones ante España. Nadie olvidará en la final de Sudáfrica ese uno contra uno de Robben frente a Casillas. Una jugada que encogió el corazón de todos los españoles.

Posteriormente, en 2014, Holanda aplastó a España en Salvador de Bahía en el primer partido del Mundial 2014, un día de mal recuerdo para la selección y sobre todo para Iker Casillas. Holanda se vengó de lo sucedido con 5 goles, dos de ellos de un Arjen Robben que hizo un slalom espectacular con Casillas por el suelo en el 1-5 final, que llegó poco después de que el meta hubiese cometido un error grosero en el 1-4 de Van Persie, que empatado un encuentro que España empezó dominando.

Por último, tiene un palmarés envidiable con una Champions League, doce ligas, ocho Copas, ocho Supercopas nacionales y una Supercopa de Europa. Además, de estar tres veces nominado al Balón de Oro, entre otras distinciones en campeonatos de la UEFA como de la FIFA.