Una rivalidad que crece por su alto voltaje El balear Ripoll Solano muestra la roja a Ramón Arcas, en la derrota del Efesé en La Condomina por 3-0, ante el UCAM, el 25 de enero de 2015. / N. GARCÍA / AGM Cartagena y UCAM Murcia se han visto las caras once veces en cinco temporadas, en partidos muy intensos, con muchos piques y marcados por las expulsiones RUBÉN SERRANO Viernes, 1 febrero 2019, 02:05

Un UCAM Murcia-Cartagena es el derbi regional moderno, entre probablemente los dos equipos de fútbol más en forma (deportiva y económicamente) de la Región. Es un duelo inédito, muy verde, que no existía hasta hace siete años. Pero desde 2012, universitarios y albinegros han cruzado sus caminos en hasta once ocasiones, 'alimentando' una rivalidad que, sin llegar a ser comparable con la del Real Murcia, también tiene sus momentos de alto voltaje. Y el de este domingo, a las 12 horas, en La Condomina, no va a ser menos: con el liderato del grupo IV en juego, tiene todos los ingredientes necesarios.

La relación con Isi Ros, el gol de Jesús Álvaro en el minuto 119 y las rojas a Mario, Tarantino, Arcas y Víctor protagonizaron los últimos duelos regionales

Desde luego, si algún aficionado espera un partido apacible, sin altos vuelos, está equivocado. Un UCAM Murcia-Cartagena es un espectáculo, a veces para bien y otras para mal. Tan solo hay que repasar los antecedentes y mirar detenidamente qué ha pasado en otros enfrentamientos. Con el de este domingo, el ambiente ya está lo suficientemente caldeado con el liderato en juego. No obstante, el fuego cruzado entre las directivas existe, para darle más picante a los días previos. Hay tensión en los dos bandos. En el cuadro universitario no ha sentado nada bien que esta semana saliera a la luz la contratación del defensa cartagenero Javi Fernández por el Leganés, 'club amigo' del Efesé, en una información desvelada por 'La Verdad'. Eso ha tensado la cuerda.

Partidos 'calientes' Enero de 2015 UCAM 3-0 Cartagena. Partido horrible de un Efesé en líos, desquiciado. Se autoexpulsaron Tarantino y Ramón Arcas. Octubre de 2015 UCAM 2-1 Cartagena. Marcó Rivero el 0-1 y todo se fue al traste con la roja a Mario. También la vio Víctor por protestar. Agosto de 2017 Cartagena 2-1 UCAM. Copa. Partido igualadísimo que rompió Jesús Álvaro en el 119. Isi Ros, revolución y expulsión.

Como ya es conocido, la relación del dueño y presidente del Cartagena, Paco Belmonte, con el director deportivo del UCAM, Pedro Reverte, no es la mejor. Antes de sacar a flote a la entidad albinegra, Belmonte estuvo cerca de ser el máximo responsable deportivo en La Condomina. Pese a su currículum, José Luis Mendoza apostó por Reverte, que anteriormente ya había ejercido ese puesto en el Efesé, entre noviembre de 2011 y junio de 2014, con los proyectos impacientes de Paco Gómez.

Javi Fernández, agitador

Pese a ello, la relación entre ambas entidades es fluida. Belmonte y Reverte pujan por jugadores de perfil parecido en el mercado (como Antonio López), pero en los últimos años el trasvase de futbolistas entre los clubes ha sido habitual. Collantes, Pallarés, Chavero, Arturo e Isi Ros son algunos ejemplos. Todos vistieron de azul y de albinegro. Y eso se ha notado en el campo, con una rivalidad cocinada a fuego lento y que ha ido en aumento con el paso de la temporadas. En los once duelos, el balance del Efesé es de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Los árbitros mostraron 75 tarjetas amarillas y 7 rojas. Por normal general, son partidos intensos, con piques de exalbinegros con la grada y marcados por las expulsiones.

Tal vez una de las tardes más recordadas sea la del 25 de enero de 2015. El Cartagena de Palomeque estaba metido en líos por evitar el descenso a Tercera y regresaba al césped de La Condomina doce años después. Fue una tarde horrible: el balear Ripoll Solano expulsó a los albinegros Tarantino y Ramón Arcas, totalmente fuera de sí. Salieron al campo acelerados, desquiciados, y se autoexpulsaron. El primero vio la segunda amarilla al cuarto de hora; y el segundo, la roja directa antes del descanso, al protestar la distancia con la barrera en una falta de Góngora que terminó en gol.

La temporada siguiente fue más de lo mismo. El Efesé de Víctor Fernández se adelantó en el marcador con un gol de Quique Rivero. El equipo jugaba de maravilla, ante un UCAM que acabaría subiendo con Salmerón. Con 0-1, el partido se fue por la borda antes del descanso: el debutante lateral Mario Sánchez fue expulsado, para colmo de Víctor Fernández. El entrenador también fue expulsado por «ingresar en el terreno de juego agitando los brazos». Al final, 2-1 con gol de la victoria del exalbiengro Pallarés, en el minuto 88.

En la 2012/13, los de Pacheta empezaron a despedirse del liderato, con un empate (2-2) en El Mayayo ante el UCAM de Tevenet. Se mostraron 11 amarillas y fue expulsado el local Quesada. También fue destacable la noche negra de Copa, con la grada despidiendo a los de Julio Ribas con pitos tras un partido pobre que terminó con una cantada de Limones al disparo de Nono (0-1). Ya el año pasado, Jesús Álvaro marcó en el 119 para dar el pase a la siguiente ronda, con un Isi Ros revolucionado, que marcó, se encaró con la grada y luego vio la roja.