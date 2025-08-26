La RFEF no reconoce al Malacitano a doce días de empezar la liga

Francisco J. Moya Martes, 26 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Nuevo revés para Daniel Pastor y Julián Luna. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer los horarios de la primera jornada de liga en Segunda Federación, a disputar el 6 y 7 de septiembre, y en los mismos mantuvo la denominación antigua del club que ambos dirigen, la de Fútbol Club La Unión Atlético. Así, desde el ente que preside Rafael Louzán vuelven a dejar claro que no está aprobado el traslado de la entidad a la provincia de Málaga y que el equipo deberá volver a la de Murcia, ya sea en el municipio de La Unión o en otro de la Región. La alternativa podría ser Totana.

El equipo de José Miguel Campos se estrenará en esta liga el domingo 7 de septiembre en Lebrija, visitando al Antoniano a las 20.00 horas. Pero esto ahora mismo es lo de menos. Todo el foco está puesto en dónde jugará la semana siguiente, el 13 o 14 de septiembre, su primer choque como local de esta campaña. Su rival será el Xerez Deportivo y la directiva del rebautizado como CD Unión Malacitano quería que ese encuentro se disputara ya en el estadio Ciudad de Málaga. Pero el Juez Único de Competiciones no Profesionales la RFEF, Rafael Alonso Martínez, lo ha prohibido. Pastor y Luna presentaron alegaciones contra su resolución, pero de momento el traslado del club a Málaga sigue paralizado.

Para Rafael Alonso no concurren los requisitos legales para que La Unión cambie de ubicación a pesar de que, en sus alegaciones, Julián Luna y Daniel Pastor habían pedido que empezara a disputar sus partidos en Málaga, aunque fuera como medida provisional, con la nueva denominación de CD Unión Malacitano, por el riesgo de desaparición del club. Hay que recordar que tanto la Murciana como la Andaluza validaron el traslado del club, pero la RFEF se ha opuesto y lo más normal es que el Malacitano tenga que regresar a la Región de Murcia y buscar un campo para jugar como local.