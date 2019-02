'La Resistencia' de David Broncano también se rinde a Eva Navarro La futbolista yeclana Eva Navarro, en el programa 'La Resistencia' del pasado miércoles. / #0 La futbolista yeclana acudió al programa de #0 junto a la guardameta Cata Coll para repasar sus éxitos con la selección española LA VERDAD Murcia Jueves, 7 febrero 2019, 13:36

La yeclana Eva Navarro, jugadora del Levante UD y campeona del mundo Sub-17, acudió el pasado miércoles al programa que dirige David Broncano en #0, 'La Resistencia'. Después de un día de homenajes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados y el Senado, la murciana se enfrentó junto a la guardameta Cata Coll a las preguntas del presentador del momento.

En una entrevista muy distendida, las jugadoras de la selección española fueron cargadas de regalos para Broncano, que recibió un banderín que «olía a socialismo», ya que pertenecía a la selección de Corea del Norte, equipo al que se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial Sub-17. «Para las jugadoras norcoreanas todos los partidos son a muerte súbita», comentó el presentador después de que la yeclana bromeara con que todas las jugadoras de ese equipo «eran iguales».

Eva y Cata también le entregaron una camiseta de la selección para que sustituyera su elástica de Dani Güiza y mostraron las medallas y la copa que recibieron tras imponerse en la competición mundial. Después de un año cargado de éxitos, la yeclana explicó que «a veces es difícil de asimilar» que está entre las mejores del mundo.

Aunque se tuvo que ir del programa antes del final para coger el AVE, Eva Navarro también tuvo tiempo de rememorar su golazo ante la selección alemana. «Después de marcarlo estaba flipando y llorando. No me canso de verlo», aseguró la futbolistas murciana, que destacó la importancia del gol por ser contra la selección teutona, a la que tenían «muchas ganas». A pesar de que el gol fue reconocido por la FIFA como el tercer mejor tanto del año, la yeclana subrayó que «que el fútbol femenino tiene que ser reconocido poco a poco», y no dudó en asegurar que su tanto era mejor que el de Dimitri Payet, segundo clasificado en esta selección.