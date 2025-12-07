El Real Murcia prepara la tribuna y el fondo sur para la cita de hoy

La afición del Real Murcia vivirá esta mañana una jornada muy especial. El Enrique Roca se prepara para abrir sus puertas como tantos otros domingos, ... pero hoy lo hará para un entrenamiento; la última sesión de los pupilos de Adrián Colunga antes del derbi ante el Efesé (mañana, 18.15 horas).

La parroquia grana dará el último aliento a los suyos en el feudo pimentonero, donde se espera una nutrida representación de seguidores. Los aficionados podrán entrar a partir de las 11.15 horas por la tienda oficial del club, que se mantendrá abierta hasta las 13.00 horas. El club abrirá en un principio tribuna preferente, pero no descarta la apertura de la grada de fondo sur en caso de que los grupos de animación acudan en masa a alentar a los suyos.

La única duda

A falta de la sesión de esta mañana, el Real Murcia ya sabe que no recuperará a ninguno de los lesionados de semanas anteriores para la cita ante el Efesé. Cuenta con una gran noticia: Antxon Jaso recibirá el alta médica la semana que viene. Y una duda: Schalk podría no estar en el derbi.