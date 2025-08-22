Las raíces murcianas de Raúl Jiménez, meta de España sub-19

Raúl Jiménez (Catral, 19 años), portero y capitán de la selección española de fútbol sub 19, actual subcampeona de Europa, lleva sangre murciana en sus ... venas. Es hijo de Antonio Jiménez 'Chaparro' (Las Torres de Cotillas, 70 años) también portero que durante 25 años defendió las porterías de numerosos equipos de la Región de Murcia: Bullense, Real Murcia Imperial, Molinense, Santomera, Pinatar, Torre Pacheco, Cox, Crevillente, Almoradí, Mármol Macael, Orihuela y Atlético Catral. «Con 42 años colgué los guantes. Nunca lo borraré de mi memoria», recuerda.

De portero a portero y de padre, orgulloso, a hijo. «Lo curioso de mi hijo es que cuando empezó como benjamín era un interior izquierdo muy habilidoso y goleador. Pero de la noche a la mañana quiso jugar de guardameta. Por aquel entonces jugana en el Benferri, donde acabó la primera vuelta como máximo goleador con 12 tantos y en la segunda compitió como guardameta», confiesa el exfutbolista con una sonrisa de oreja a oreja, como siempre que habla de su retoño.

El joven futbolista pasó en sus inicios de ser un interior habilidoso y goleador a estar bajo los palos en un mismo año

Su primer entrenador

Ya como portero lo fichó el Kelme. Después, a los 11 años, se lo llevó el Villarreal. El Elche fue su siguiente destino antes de recalar en el Valencia, donde se encuentra ahora y con el que ha complido seis temporadas. La pasada temporada compitió en División de Honor y este lo hará con el Mestalla, aunque entrena con el primer equipo. Ha sido internacional desde la selección sub 16 a la actual sub 19. Todo un prodigio bajo palos.

«Mi padre cuando yo era un chiquillo sí que se colocaba detrás de la portería dándome instrucciones. Al fin y al cabo había sido mi primer entrenador. Ahora ya es distinto. Me dice que me haga respetar en el campo porque el portero tienen que ser un líder para poder mandar y ordenar», reconoce el joven.

«Cuando era un chiquillo, mi padre se colocaba detrás de la portería dándome instrucciones», recuerda el jugador che

El papel del guardameta ha evolucionado muchísimo, como recuerda Chaparro. «En mi época teníamos que despejar lo más fuerte posible. Los porteros modernos tienen un gran manejo del balón con los pies, casi como cualquier compañero sobre la cancha».