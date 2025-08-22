La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raúl Jiménez, junto a su padre, Antonio Jiménez Chaparro. PALLARÉS RIPALDA
Las raíces murcianas de Raúl Jiménez, meta de España sub-19

El guardameta de las categorías inferiores de la selección es hijo del también portero de Las Torres de Cotillas Antonio Jiménez Chaparro

Pallarés Ripalda

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:30

Raúl Jiménez (Catral, 19 años), portero y capitán de la selección española de fútbol sub 19, actual subcampeona de Europa, lleva sangre murciana en sus ... venas. Es hijo de Antonio Jiménez 'Chaparro' (Las Torres de Cotillas, 70 años) también portero que durante 25 años defendió las porterías de numerosos equipos de la Región de Murcia: Bullense, Real Murcia Imperial, Molinense, Santomera, Pinatar, Torre Pacheco, Cox, Crevillente, Almoradí, Mármol Macael, Orihuela y Atlético Catral. «Con 42 años colgué los guantes. Nunca lo borraré de mi memoria», recuerda.

