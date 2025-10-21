La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Quique Pina con Ranko Despotovic, uno de sus representados; en detalle, como jugador del Calasparra. Cedida
Futbolista y representante

Quique Pina Sánchez: «No creo que pueda tener mejor profesor que mi padre»

«Hay gente que me ha mirado mal al decir mi nombre; estoy orgulloso de lo que soy y de lo que tengo y mi carrera solo acaba de empezar»

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 21 de octubre 2025, 00:17

Con su nombre y su primer apellido no necesita presentación, pero él solo acaba de empezar su historia. Quique Pina (Murcia, 25 años) no es ... solo el hijo del conocido empresario y agente de futbolistas que fue presidente, entre otros, del Ciudad de Murcia. El balón le corre por las venas, por eso es incapaz de elegir entre sus dos profesiones: jugador y representante. Marca goles con el Calasparra cada fin de semana en Preferente, pero sus mejores partidos los juega en el despacho, a través del móvil, repasando una agenda de contactos que se llena poco a poco.

