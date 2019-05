Prometedor debut de la murciana Silvia Lloris con la selección sub-17 Silvia Lloris, con el número 16, antes de la semifinal de ayer ante Holanda. / lv La jugadora de El Palmar, de 14 años, máxima goleadora del combinado español en el Europeo de Bulgaria PACO LASTRA Miércoles, 15 mayo 2019, 01:33

Silvia Lloris ha llegado a la selección española para quedarse. La jugadora cadete de El Palmar, de 14 años de edad, ha tenido un prometedor debut con el combinado nacional sub-17 en el Europeo de Bulgaria. Ha ido de menos a más y se despide del torneo en las semifinales como máxima goleadora española con cuatro goles, los mismos que anotó Salma Paralluelo, jugadora del Zaragoza.

Pero el acierto anotador de la murciana tiene más mérito si cabe, ya que en su equipo, flamante campeón del grupo siete de segunda cadete, actúa en el centro de la defensa. Su trayectoria en el Europeo del que se despidió ayer España, tras perder (1-3) ante Holanda en semifinales, ha sido ascendente. No jugó en el primer partido, en el que el equipo español empató a cero con Dinamarca. En el segundo, ante Bulgaria, el equipo anfitrión, saltó al campo en la segunda parte y anotó uno de los tres goles que dieron el triunfo al equipo que entrena Toña Is. Ante Portugal, en la tercera y última cita de la fase de grupos, Silvia fue titular y Toña no se equivocó al ponerla en el once inicial. Marcó dos goles en un encuentro en el que España arrolló a las lusas (6-0). El cuarto y último tanto lo consiguió ayer ante Holanda en un partido en el que Silvia también salió de inicio.

Golazo en el minuto 92

En esta ocasión, su acierto ante la portería contraria solo sirvió para maquillar el marcador, pero fue un gol espléndido, en el minuto 92, de disparo lejano, que fue muy celebrado.

La selección sub-17 no va a poder revalidar el Europeo que logró el año pasado ante Alemania en un partido en el que otra jugadora murciana, Eva Navarro, fue protagonista. La yeclana, ya en la absoluta, fue la autora de los dos goles del triunfo del combinado español.

Ayer, una efectiva selección holandesa, que sacó el máximo provecho de las ocasiones de que dispuso, derrotó al combinado español, por 3-1. El partido, que se jugó en el Kaliakra de Kavarna, vio un duro castigo para la pupilas de Toña Is, que jugaron mejor que su rival, pero pagaron muy caro sus despistes defensivos y su falta de efectividad ante la meta rival.

Ocasiones claras

Y es que las españolas controlaron el balón y dispusieron de más claras ocasiones de gol. Holanda, por su parte, se mostraba más agazapada, a la espera, en busca del contragolpe. Y en un de ellos, con España volcada, llegó el primer tanto de las holandesas, en despiste defensivo español bien aprovechado por De Keijzer, que se fue por velocidad batió la salida de la meta María López Valenzuela.

Antes del descanso, pudo llegar el empate, pero el disparo de Paola Hernández, tras acción de Salma Paralluelo, terminó con el balón repelido por el larguero. La segunda mitad tuvo de salida a una España más ambiciosa y agresiva aún. Merecía un empate que parecía llegar. No fue así, lo que vino fue un nuevo contragolpe holandés, con nuevo despiste defensivo español, y el 2-0. Las discípulas de Toña Is, que ya introdujo cambios, acusaron el duro golpe pero siguieron buscando la meta rival en busca de un gol que las volviera a meter en el partido. Pero lo que llegó fue un nuevo mazazo, esta vez obra de la potente delantera Nikita Tromp, quien anotó el 3-0, seis minutos antes del tanto de Silvia.