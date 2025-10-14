La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Moreno y Raúl Moro, a la derecha en la imagen, durante la presentación de la equipación del Real Murcia el 10 de julio de 2017. Edu Botella

Procesan por estafa y blanqueo a Raúl Moro en la 'Operación Titella'

El presidente del Real Murcia en 2016 y 2017 se quedó con 117.770 euros y la banda liderada por José Luis Moreno aprovechó su experiencia en banca para ordenar pagos fraudulentos

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

La estrecha relación entre el ventrílocuo José Luis Moreno y el extremeño Raúl Moro, presidente del Real Murcia en los años 2016 y 2017, ... sigue dando problemas a quien apareciera en la capital del Segura de la mano de Deseado Flores y Pedro Contreras para salvar al club grana de la desaparición. El tiempo desmontó aquella farsa y lo único que hizo fue empeorar más las cosas en la entidad pimentonera. La amistad entre el showman y Moro quedó acreditada en 2017 con la aparición del primero en dos ocasiones por el estadio Enrique Roca, primero para seguir desde el palco un partido contra el Linares y después para preparar la presentación de las equipaciones para la temporada 2017-18. Hizo de maestro de ceremonias en un acto celebrado en un local de la avenida de Juan de Borbón el 10 de julio de 2017. Eran días felices para ambos.

