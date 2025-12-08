Primer disparo, primer córner y un gol de un Real Murcia autoritario

El Real Murcia supo jugar mejor el gran derbi desde el principio. Su puesta en escena fue autoritaria. Fue el primero en disparar, en el ... minuto 3 con Ekain aprovechando una pérdida local. Y fue igualmente el primero en forzar un córner, en el minuto 6. El dominio del partido era murcianista. Los de Adrián Colunga se mostraron más presionantes que el FC Cartagena cuando no tenían la pelota. Apretaban más arriba con Flakus y Ekain más un Isi Gómez que saltaba sobre uno de los mediocentros, Pablo Larrea o Fidalgo. Los albinegros no se sentían cómodos y los granas controlaban la situación llevando el peso del encuentro y disfrutando de la mejor versión de Ekain, tan intenso como con calidad para manejar la pelota. El contexto derivó en varios saques de esquina y el 0-1.

2 Los granas golpearon en un córner acumulando gente en el área pequeña para que Héctor marcara ante Nacho

El conjunto murcianista no había marcado de córner… Hasta ayer. El balón parado ofensivo era un déficit y una de las cosas aún por resolver por Adrián Colunga al mando. A su vez, el FC Cartagena ya había encajado seis goles en estrategia, cuatro desde la esquina. Y los granas supieron penalizar esa debilidad para decantar el derbi en los primeros minutos. Detalles así cuentan mucho en partidos de estas características. La jugada se desarrolló de la siguiente forma: el Murcia acumuló gente en el área pequeña, Isi Gómez sacó al segundo palo, Lucho midió mal por alto y Héctor ganó el salto a Nacho. Y tras una falta lateral casi llega el 0-2, con un remate al palo. El Cartagena fue el mejor anfitrión para que el Murcia viera la luz en las jugadas de estrategia.

3 Antonio David actuó otra vez como mediocentro del equipo y volvió a dejar ciertas dudas en ese rol con alguna pérdida

Con esa presión del Real Murcia, el FC Cartagena tuvo muchas dificultades para sacar el balón desde atrás y tener un mayor control y dominio del juego y del partido. De hecho, sus mejores opciones en la primera parte pasaron por las transiciones. Ahí asomó quizá la mayor incerteza en los de Colunga en la tarde de ayer. Antonio David regresó al papel de mediocentro y revivió algún mal momento como los vividos ante el Nàstic. En un pase de Isi Gómez esperó que le llegara el balón y se vio sorprendido por la anticipación de Larrea. El contragolpe acabó en un disparo de Luismi y la primera intervención de Gazzaniga, aún con 0-0. El jugador cedido por el Albacete tiene algunas dificultades como sostén, más cómodo cuando ha sido interior, pero finalmente no sufrió más situaciones así.

4 Los de Colunga buscaron los espacios en la segunda parte en un partido más abierto y con Gazzaniga clave

La exigencia física, ya alta, subió un poco más en la segunda parte. Y es que el partido fue mucho más abierto y se rompió, provocando que el Real Murcia tuviera que empezar a repetir esfuerzos. Con un FC Cartagena más dominador y vertical, los granas estuvieron constantemente tentados a atacar los espacios y a montar contragolpes. Eso llevó el encuentro a un ida y vuelta constante que provocó un juego más descontrolado y un ritmo más elevado. Una situación que aumentaba los riesgos si el equipo no aprovechaba algunas de esas situaciones al contraataque, aunque la buena defensa del área, con el trabajo también de jugadores como Isi Gómez más la fiabilidad de Gazzaniga haciéndose enorme en la portería con la parada de la jornada y por alto, evitó que el conjunto grana se cayera.

5 Los murcianistas replegaron tras mucho desgaste y cerraron con Sekou como tercer central y con la ayuda de Pedro León

El desgaste tras tanto esfuerzo hizo que el Murcia fuera perdiendo capacidad para transitar. El partido se asentó cerca del área de Gazzaniga, pero el equipo grana supo mantenerse rocoso ante un rival que ya acumulaba jugadores en el último tercio del campo. Y los de Colunga se defendieron con mucha generosidad. Sekou entró y como ya se ha visto en ocasiones anteriores, se le vio incrustado entre los centrales con los suyos ya replegados ante un Cartagena con Ortuño y dos puntas. Cristo también seguía las incorporaciones de Calderón, extremo metido a teórico lateral. Hasta Pedro León defendió muy atrás para tapar las subidas de Nacho. La defensa de cuatro llegaba a ser de cinco y de seis para tapar a tanto jugador albinegro. Y todos trabajaron para mantener intacto el 0-1.

La sonrisa de Héctor Pérez, un triunfo para el Real Murcia y para Adrián Colunga

La sonrisa no le cabía en la cara al acabar, en una expresión que bien podría mezclar alegría e incredulidad. No hace tanto vivir una tarde así aún era un sueño. Ayer fue una realidad. La del Real Murcia en el derbi ante el FC Cartagena no fue una victoria cualquiera. Y es que dentro del triunfo ante el gran rival regional, hubo otro más. Venció el Real Murcia de Colunga y también ganó el propio técnico. El gol que dio los tres puntos a los murcianistas fue del canterano Héctor Pérez, indiscutible desde la llegada del ovetense. Una confianza que le valió al futbolista de 19 años para jugar otra vez y ser el gran nombre propio del derbi.

Colunga nunca dudó de él. Ya le había entrenado en el Juvenil A y, esta misma temporada, en el Imperial. Sabe de sobra el jugador que tiene entre manos. Como diría el técnico, su presencia en el primer equipo no es un premio, sino una muestra de confianza en sus capacidades. Cuando hace unas semanas cometió un penalti ante el Nàstic que hizo que el partido se pusiera 0-1, el joven central diestro se sacudió la jugada y no le afectó para protagonizar otra actuación convincente. Con el entrenador asturiano siempre ha sido titular. Con Joseba Etxeberria solo lo fue en el obituario del vasco, en Elda.

Y ayer fue otra vez de la partida, al lado de Alberto González. Su gran momento llegó al poco de comenzar el choque. Buscó el emparejamiento con Nacho Martínez y metió un cabezazo certero. Es su segundo gol con el primer equipo. El otro fue ante el Unión Molinense en Copa Federación la temporada pasada, también con un testarazo. Atrás nunca transmitió inseguridad o nervios y se desempeñó como en un partido más. En un duelo lleno de jugadores talentosos como Flakus, Bustos o Ekain, que también firmó una gran actuación combinando intensidad y calidad, fue el natural de Elda el que trajo a Murcia una gran victoria del Cartagonova con la que sigue sin bajar el ritmo el equipo de Colunga. Nadie mejor que Hector para hacerlo posible.