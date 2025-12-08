La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Pablo Larrea, jugador del FC Cartagena, agarra a Ekain, del Real Murcia. Antonio Gil / AGM

Primer disparo, primer córner y un gol de un Real Murcia autoritario

Los de Colunga toman la iniciativa, juegan y presionan con Ekain al frente para hacerse fuertes en el repliegue con Sekou de tercer central al final

David Soria

David Soria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:04

    El Real Murcia se presentó con autoridad en el derbi a través de la presión y de su presencia en campo contrario hasta lograr el 0-1 fruto de ese dominio

El Real Murcia supo jugar mejor el gran derbi desde el principio. Su puesta en escena fue autoritaria. Fue el primero en disparar, en el ... minuto 3 con Ekain aprovechando una pérdida local. Y fue igualmente el primero en forzar un córner, en el minuto 6. El dominio del partido era murcianista. Los de Adrián Colunga se mostraron más presionantes que el FC Cartagena cuando no tenían la pelota. Apretaban más arriba con Flakus y Ekain más un Isi Gómez que saltaba sobre uno de los mediocentros, Pablo Larrea o Fidalgo. Los albinegros no se sentían cómodos y los granas controlaban la situación llevando el peso del encuentro y disfrutando de la mejor versión de Ekain, tan intenso como con calidad para manejar la pelota. El contexto derivó en varios saques de esquina y el 0-1.

