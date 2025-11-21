Portu se rompe y dice adiós a la temporada

Francisco J. Moya Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Cristian Portugués, Portu, (Beniel, 33 años) no jugará más esta temporada con el Girona. En el entrenamiento del miércoles, el murciano se lesionó y los resultados de las pruebas a las que se sometió ayer confirman los peores pronósticos: sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será operado este mismo viernes por el doctor Ramón Cugat, quien ya le visitó ayer por la tarde, e iniciará un proceso de recuperación que superará los seis meses.

«El Girona da todo el apoyo al jugador en este momento complicado y le desea una recuperación rápida y satisfactoria. Muchos ánimos», escribió ayer el club en el comunicado médico.

La noticia es un auténtico mazazo para Míchel, su técnico, y para un vestuario que ve cómo uno de sus referentes queda fuera de combate para lo que resta de temporada. Portu había recuperado protagonismo en las últimas semanas y se había convertido en un revulsivo esencial para el Girona por su agresividad, energía y compromiso.

Esta lesión, además, aparece en un momento de absoluta necesidad para el conjunto de Montilivi. El Girona apenas ha podido estabilizar su dinámica, y mientras recupera algunos efectivos, pierde ahora a otro en la zona ofensiva. Portu es un futbolista que siempre rebosa entrega y que encarna buena parte de la identidad que Míchel intenta reforzar cada semana.

Contrato hasta 2027

Portu, que tiene contrato con el Girona hasta 2027, pasó por el quirófano en octubre de 2024 para solucionar unos problemas en el tobillo que le lastraban durante meses. Pero solo estuvo seis semanas de baja.

El extremo de Beniel lleva 556 partidos disputados a lo largo de su carrera, desde que debutó con 17 años en Segunda B con el Valencia Mestalla. Ha marcado 72 goles, 44 de ellos en Primera División, categoría en la que ha jugado un total de 288 encuentros. Ha militado en el Valencia, Albacete, Real Sociedad, Getafe y Girona, club en el que es una auténtica leyenda.

Temas

Fútbol