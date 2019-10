Pólvora mojada para el Mar Menor Edu Botella / AGM Lunes, 21 octubre 2019, 10:15

El Marvimundo Plus Ultra consiguió frenar al líder con un 0-0. Partido muy igualado en la primera parte con pocas ocasiones de gol. En la segunda parte, el Mar Menor salió a por el partido presionando mucho al Plus Ultra, que se defendió con orden. Se guardó un minuto de silencio por Pérez García, que entrenó a las bases del Plus Ultra.