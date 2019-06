'PLAYOFF' A 3ª El Plus Ultra da el salto tras un final esperpéntico El Plus Ultra celebra el ascenso. / j.a. moreno El árbitro da por ganador al Abarán, pero rectifica luego e indica que hay que ir a los penaltis cuando los locales festejaban el ascenso, venciendo los visitantes JESÚS YELO ABARÁN Lunes, 10 junio 2019, 09:45

Esperpento final en Las Colonias, donde los dos contendientes, Abarán y Plus Ultra, celebraron el ascenso, pero el primero por error. Tras el 0-1 a favor del Marvimundo (0-1 ganó el Abarán en la ida) y al término de la prórroga, el colegiado dio por ganador al Abarán, al considerar que así le correspondía por haber quedado por delante en la liga regular. La afición saltó al campo y celebró el ascenso a Tercera por todo lo alto, pero el representante federativo tuvo que llamar a la Federación para ver si no había que ir a la tanda de penaltis, resultando que sí, que había que ir a los once metros.

Y ahí se impuso el Plus Ultra, que acabó celebrando el ascenso que ya había festejado el Abarán. Y es que el máximo goleador de Preferente y maestro de escuela, Nico, jamás olvidará la tarde de ayer. En sus botas tuvo en la tanda de penaltis el gol que hubiera dado el ascenso del Abarán a Tercera, pero falló.

En las penas máximas erró Sampa, mientras que Sergio Frutos, Chema, Dridi y Mena anotaron para el Marvimundo; por el lado del Abarán, Schuster, Juando y Javi Yelo marcaron, errando Dani Canóvas, que lanzó alto, y Nico, a las manos en el penalti decisivo, provocando la decepción local.