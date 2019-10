La plantilla del Lorca Deportiva sigue sin cobrar

Fin al nuevo plazo y la vida sigue igual en el Lorca Deportiva, y es que las doce del mediodía de ayer era el tope de la actual junta directiva para pagar a los jugadores, pero esta no respondió, una vez más, cumpliéndose así el mal presagio de la plantilla, que no confiaba en su actual presidente, José Manuel Lago, tras los numerosos incumplimientos que han provocado que los jugadores lleven ya más de tres meses sin cobrar.

El director deportivo tampoco ha dado una respuesta. José Antonio Presa 'Puskas' se ha limitado a decir que ya se arreglará el presidente con Flores, mientras que a la plantilla le dijo ayer «No puedo hacer más» por WhatsApp, antes de salirse del grupo. Hoy, por cierto, celebra su boda, tras dar largas y sin ofrecer una solución, así que los jugadores se han quedado solos y sin cobrar.

Cuando este grupo inversor encabezado por Lago compró el club, en verano, el Lorca Deportiva no tenía deudas y ahora tiene pendientes casi cuatro mensualidades que ascienden a 100.000 euros, más otra cantidad similar por la adquisición de la entidad. Joaquín Flores, el anterior presidente, sigue buscando una solución, pero no se puede comprometer con el presupuesto actual. Flores asegura que no ha hablado con nadie, pero no descarta ayudar en lo que pueda para que el club no desaparezca y trata de buscar un grupo inversor.

Aunque la directiva dijo que ayer iba a abandonar si no pagaba, lo cierto es que no se pronunció y la incertidumbre es total. De momento, la plantilla tiene previsto jugar mañana en casa del Churra, en un partido al que viajará en sus coches, a la espera de tomar una decisión la próxima semana.