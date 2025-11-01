Pitu, el reflejo del alma del Santa Cruz

Antonio Zomeño Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

El 'capi' se enfunda el anorak y deja caer su peso contra la portería. El flash destella una y otra vez contra los muros del Municipal de Los Ramos, pero la mirada del objetivo infunde respeto: demasiado serio, algo cohibido. Baja una bola teledirigida, pero sigue sin soltarse entre nuevos planos y cambios de pose. La plantilla se dirige hacia el córner, camino a la activación previa, y Carlos Casanovas, 'Pitu', (Murcia, 35 años), vuelve a sostener el poste. Al instante de cruzar los brazos, las pullas de los compañeros retumban también contra los muros, y el destello de la cámara captura la sonrisa del Santa Cruz. El reflejo del alma, o de esa parte noble de la tabla que exhibe su escudo donde parecía impensable.

Todo son risas hasta que el hombre orquesta toma la batuta, y uno de los pesos pesados del vestuario encuentra acomodo contra la valla. «Fue un partido difícil, campo pequeño, se puso a llover... Se adelantaron en la primera que tuvieron, pero pusimos el empate y se veía venir que iba a caer el segundo, porque éramos nosotros los que llevábamos la voz cantante», narra Pitu sobre el pasado domingo, cuando el cuadro rojinegro remontó en el Mediterráneo para confirmar un arranque soñado. Pero no es solo un inicio de curso, sino el debut del Santa Cruz en la categoría.

«No pensábamos empezar tan bien. Es una plantilla con muchos cambios, jugadores nuevos que tienen que adaptarse al grupo. Cuadrar todo eso es muy complicado, pero hemos trabajado mucho y los resultados han ido llegando», argumenta el mediocentro, parte de ese núcleo de siete jugadores que han continuado tras el ascenso del curso pasado. De debut en el fútbol nacional, el cuadro murciano marcha empatado con el Imperial en la segunda plaza del grupo 13 tras ocho jornadas, a dos puntos del Cieza, ese transatlántico de la categoría que solo ha hincado la rodilla ante los hombres de Jesús Zapata.

Un ascenso imparable

La charla previa a la sesión del jueves finaliza en el córner opuesto, y el paso del grupo al lado de Pitu deja amenazas de pasillo por empezar tarde el entreno. Entre risas, el capitán explica un plan para conquistar La Arboleja: «Es un campo muy difícil, el supuesto campeón del grupo... Fuimos sin presión ni miedo, con lo trabajado durante la semana. Sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades a la contra y a balón parado, y así se dio. Salió perfecto», como la asistencia que sirvió con esa diestra milimétrica que no envejece, vigente para una remontada que, hasta el momento, se podría catalogar como el partido más grande en la historia del Santa Cruz.

Porque no es que el cuadro murciano no tenga historia, sino que cada domingo redacta un nuevo capítulo de ese libro apasionante que se abrió hace tan solo seis temporadas. De Segunda Autonómica a gallito de Tercera en un lustro; o lo que es lo mismo, el ascenso meteórico de un club nómada, instalado entre Los Ramos y la vecina Llano de Brujas, donde disputa sus partidos. «Es un proyecto nuevo pero serio, lleno de ilusión. Los directivos están aquí desde el principio y sienten el club como algo propio», asegura Pitu. Se refiere a la ambición de César Segura, un presidente que recoge balones en cada entrenamiento, como uno más; y la intensa dirección de Jesús Zapata, «el alma» de un equipo al que mima «como un hijo».

Son los culpables de devolver a la modesta pedanía de apenas 2.500 habitantes, emplazada en el corazón de la huerta de Murcia, unos colores con los que celebrar goles 40 años después de la desaparición del antiguo Santa Cruz. Pese a ser un recién ascendido, el equipo se ha convertido en uno de los proyectos más atractivos del municipio para la categoría: «Como capitán, tengo la responsabilidad de recordarles a los compañeros los esfuerzos que hace el club. Cobramos al día, incluso antes de que acabe el mes. Encontrar esa estabilidad en Tercera... Lo correspondemos con esfuerzo y trabajo, es una forma de compensar el gran trato que tienen hacia nosotros».

La sorpresa no es tanta si uno se detiene en la plantilla, armada con una mezcla de desparpajo joven y veteranía que encarna ese otro fútbol que tantos puntos rasca en Tercera. Ballesta, Baro, Párraga, Silvente, Palazón o Vivancos, miles de partidos concentrados para un arranque sensacional. «Se puede nombrar, pero sabemos que es algo muy complicado», responde Pitu al oír la palabra 'ascenso', con esa sonrisa natural que no ha perdido en toda la conversación. «Solo estamos en la jornada ocho, pero soñar es gratis y lo vamos a intentar».

Hasta que el cuerpo aguante

Porque de ascensos sabe un rato, y Pitu vive los últimos pasos de una carrera eterna como un desafío personal. Nacido en el Barrio del Carmen, el recorrido del veterano pivote pasa por Águilas, Pulpí, Los Garres, Lorquí o Cieza, el trampolín a una aventura nórdica, donde durante tres veranos huyó del sufrido calor murciano mientras acumulaba experiencias vitales: «La cultura de Islandia me ha ganado. Nos íbamos de viaje todo el finde a jugar fuera y dejabas tu puerta sin llave... y no había problema», explica envuelto en un anorak que ya parecía excesivo. De regreso por última vez en 2023, el pivote llegó al Santa Cruz el pasado verano, donde en dos cursos se ha alzado como un líder del vestuario.

En la actualidad, Pitu vive a la carrera, entre la dirección de su propia clínica en el centro de Murcia, Fisioterapia Carlos Casanovas, y el cuidado de su recién nacido; sus «primeros dos pensamientos en la cabeza» al despertar cada día. Por las noches toca ganarse un puesto en el once, una maratón diaria a sus 35 primaveras. «Cuando me llegó la oferta de renovación, sabía que iba a ser muy exigente. Pero tenía la espinita de creer que podía seguir compitiendo en Tercera, ser importante, y me lo tomé como un reto», asegura Pitu, titular en los últimos cinco partidos de la sensación del grupo 13. ¿Y hasta cuándo? «Hasta que el cuerpo aguante. Mientras dure la ambición y me sienta útil, voy a seguir», concluye con una sonrisa perenne, antes de colarse, indetectable, en el rondo más cercano.

