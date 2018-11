Piropos, solidaridad y compañerismo antes del derbi 04:11 Munúa y Herrero, ayer, paseando por la calle Trapería de Murcia. / nacho garcía / agm Munúa, técnico del Cartagena, apoya a los jugadores y al entrenador del Murcia por los impagos, aunque asegura que la situación «está fortaleciendo» a su rival JOSÉ OTÓN Jueves, 15 noviembre 2018, 02:58

Gustavo Munúa y Manolo Herrero, entrenadores del Cartagena y el Real Murcia, respectivamente, no firman el empate en el derbi. Los dos confían ciegamente en sus equipos, y saben que una derrota en el duelo del domingo dejaría daños colaterales. Ninguno de los dos se atreve a dar un resultado, a pesar de que ambos equipos llegan en condiciones anímicas diferentes: el conjunto blanquinegro ha logrado diez puntos de doce y se acaba de meter en los puestos de 'playoff', mientras que los granas pasan por su peor momento del curso, tras lograr solo una victoria y dos empates en los últimos cuatro partidos.

Ni el uruguayo ni Herrero se ven favoritos: «Son duelos diferentes; ellos llegan mejor, pero nosotros jugamos en casa», dice el jienense

Pese a los números, para ambos entrenadores no hay favoritos de cara a este choque: «Habrá mucha igualdad. Vienen en una dinámica mejor que la nuestra, pero nosotros jugamos en casa. El partido será igualado. Cuando uno se hace entrenador es para vivir esto», dice Herrero. Munúa opina igual que el jienense: «Estoy con él, no hay favoritos. Son partidos diferentes de los que disfrutan el aficionado, los periodistas, los jugadores, los dirigentes y los entrenadores. Son choques especiales. Sería muy lindo poder darle una alegría a nuestra afición».

El técnico uruguayo es sincero. No se esconde a la hora de señalar el choque contra el eterno rival como el partido más importante del año: «Es el primer partido que miras cuando sale el calendario. Ojalá que los tuviéramos todos los fines de semana. Es un partido distinto, especial y diferente. Se vive mucho en los días previos, emocionalmente es muy importante. El equipo que tenga la suerte de ganar saldrá reforzado», dice. Para el Real Murcia, además de las consecuencias de perder un derbi en casa, está la clasificación y lo lejos que puede quedar de la cabeza si no gana el domingo: «Si lo ganamos puede ser clave para ir mejorando como equipo. No pensamos en el liderato, solo pensamos mejorar en el corto plazo. Hay que hacer las cosas bien ahora, sin mirar demasiado al futuro».

Gustavo Munúa. Entrenador del Cartagena Un Murcia-Cartagena «Es un partido distinto, especial y diferente; el primero al que miramos cuando salió el calendario» Halagos a su rival «Es un rival de los fuertes. Por lo que intenta hacer, por su modelo de juego y por los futbolistas que tiene» Compañeros sin cobrar «Nos solidarizamos con ellos en una situación tan complicada. No queremos que esto le pase a nadie»

Los dos entrenadores se muestran respetuosos y se lanzan piropos mutuamente. «Es un equipo equilibrado, que tiene un buen ataque y que últimamente está defendiendo muy bien. Están creciendo como equipo», dice Herrero del Efesé. A Munúa no le relaja saber que la delantera grana no ve puerta y valora, sobre todo, su apuesta ofensiva: «Sabemos que el Murcia es un equipo que toma la iniciativa del juego. Si se sienten incómodos podremos contrarrestarles. A nivel individual tiene jugadores muy buenos», asegura el exjugador del Deportivo de La Coruña, Málaga, Levante, Fiorentina y Nacional de Montevideo, equipo con el que asegura haber vivido el mejor derbi de su carrera: «Me quedo con el último derbi, cuando me retiré. Fue contra Peñarol en una final del campeonato uruguayo. Tengo un gran recuerdo porque además ganamos al rival de siempre».

Manolo Herrero. Entrenador del Real Murcia El Cartagena «Es un equipo equilibrado, que tiene un buen ataque y que últimamente está defendiendo muy bien» Tres puntos vitales «Será clave si ganamos para ir creciendo como equipo, pero no porque se pueda escapar el liderato» La afición grana «Cada domingo está con nosotros aunque no estamos bien; siempre recibimos su calor»

Manolo Herrero no ha tenido la suerte de vivir un gran derbi en su carrera como jugador. Apenas recuerda un Nástic-Reus, aunque reconoce que los derbis en el sur son más pasionales. Para el del domingo no quiere dar un resultado: «Me gustaría saberlo. Quiero ganarlo, sea cual sea el resultado. Aunque tal y como estamos jugando es más fácil que lo ganemos 1-0 que con otro resultado. Estamos defendiendo muy bien, pero nos cuesta hacer goles». El Cartagena llega mejor y en «una buena dinámica. Estamos en progresión en los últimos meses, con buenas sensaciones. Durante la semana trabajamos con exigencia alta, con mucha concentración y seriedad», advierte Munúa.

Una grada caliente

Los dos entrenadores de los equipos más importantes de la Región valoran la plantilla de su rival, pero no temen especialmente a ningún jugador: «No le quitaría ninguno. Tienen buen equipo, pero yo también estoy contento con lo que tengo», dice Herrero. Munúa va en la misma línea: «Es un rival de los fuertes. Por lo que intenta hacer, por su modelo y por sus jugadores. Nos van a poner las cosas muy difíciles». El uruguayo lanza un guiño a Herrero y a sus futbolistas en apoyo por todos los acontecimientos que han vivido en las últimas semanas: «Todo eso les está fortaleciendo. Es una situación complicada. No es lo que queremos los profesionales del fútbol, queremos clubes serios. Nos solidarizamos con ellos por lo que están pasando. En su vestuario los futbolistas estarán hombro con hombro y no tengo ninguna duda de que esto les va a hacer más fuertes».

Ambos técnicos apelan a la ayuda de la grada. «El apoyo que tenemos de la grada es fundamental, aunque no estamos haciendo las cosas muy bien ahora. Cada domingo están con nosotros, siempre nos dan su calor y aliento», dice Herrero. Munúa confía en que la afición albinegra viaje en bloque a la Nueva Condomina el próximo domingo: «Es un partido especial, muy importante. Queremos darle una alegría a la afición. Sabemos que vendrá mucha gente de Cartagena, notamos el apoyo».