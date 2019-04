Las peñas albinegras se quedan sin fiesta Aficionados granas en la fiesta que la Fepemur organizó en su sede antes del derbi del pasado mes de noviembre. / v. vicens / agm La Delegación del Gobierno veta los actos en la explanada del Cartagonova porque no puede garantizar la seguridad por la mañana FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 3 abril 2019, 02:37

Los peñistas del Cartagena, atados de pies y manos, no podrán vivir las horas previas al derbi del domingo como les habría gustado. Han tenido que suspender la caravana de coches y el almuerzo posterior a mediodía en el Cartagonova del sábado por la celebración de la Ruta de las Fortalezas. Toda la ciudad estará tomada por esta prueba y la Policía Local no puede escoltar a los aficionados albinegros en su particular procesión automovilística por las principales calles de la ciudad.

Tampoco han obtenido el permiso de la Delegación del Gobierno para montar una fiesta en la explanada del Cartagonova el domingo por la mañana. Ocurre que todos los efectivos policiales estarán desplegados en el derbi de fútbol sala entre Jimbee y ElPozo y en el acto de VOX en El Batel, por lo que en ningún caso estaría garantizada la seguridad en esa 'fan zone' que los directivos de la Federación de Peñas del Cartagena querían organizar.

«Tenemos mala suerte en los derbis. Siempre nos ponen pegas. Es curioso porque en la Fepemur no tuvieron ningún problema para montar una fiesta en su sede en el derbi de la primera vuelta. Allí vendieron cerveza y cubatas y en la explanada de Nueva Condomina no pasó nada. El caso es que la Delegación del Gobierno, por una cosa o por otra, no nos suele pemitir este tipo de concentraciones. Vamos a ver qué podemos hacer por la tarde. Estamos organizando un gran recibimiento al autobús del equipo, a las 17.15 horas. Y valorando más cosas para las horas previas al partido. También estamos preparando un tifo de 40 metros», contó el presidente de los peñistas del Cartagena, Miguel Ángel Muñoz Conesa.

Papel agotado en Murcia

Por su parte, la respuesta de la afición del Real Murcia está siendo magnífica. Anoche estaban a punto de agotarse las 998 entradas que la semana pasada envió el Cartagena y hoy mandarán otras 400. Los aficionados del club grana ya han llenado diez autobuses y si este ritmo se mantiene lo normal es que haya 1.500 murcianistas este domingo en el Cartagonova. Es el triple de los que viajaron en el último derbi. El Cartagena, entre sus abonados y aficionados, ha vendido ya un total de 4.153 localidades. Los socios tienen su sitio reservado hasta el viernes por la tarde.