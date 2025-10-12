Un penalti de Mateo en el 94 coloca segundo a un Águilas que mejora Chris Martínez tuvo dos ocasiones claras para marcar, pero el triunfo llegó tras una acción muy protestada por los jugadores del Antoniano

PEDRO RE ÁGUILAS. Domingo, 12 de octubre 2025, 11:17

El Águilas FC logró una trabajada y merecida victoria ante el Atlético Antoniano en un partido con más presencia local en el área. Segunda victoria consecutiva de equipo costero, que le permite mirar a las posiciones altas de la clasificación, gracias al gol marcado por Mateo desde el punto de penalti en el 94.

El momento más destacado del primer acto llegó con un tanto de Kevin Manzano que, sin embargo, fue anulado por posición de fuera de tras la intervención del asistente. Pese a ello, el Águilas continuó buscando el gol con insistencia, encontrando en Chris Martínez su principal referencia ofensiva. Dispuso de una buena oportunidad para hacer el 1-0.

A los 64 minutos llegó una de las oportunidades más claras del partido. Chris Martínez apareció dentro del área y remató con fuerza, pero su disparo salió desviado. En la continuación de la jugada, el balón cayó a los pies de José, que con todo a favor y el meta batido, envió su remate por encima del larguero.

Cuando todo apuntaba a que el encuentro se cerraría con empate, llegó la jugada decisiva. Ya en el tiempo añadido, el colegiado señaló penalti a favor del Águilas tras una acción que desató las protestas de los visitantes. Mateo asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló: engañó al guardameta y colocó el balón en el fondo de la red. En el Antoniano se fueron indignados con el árbitro.