Fútbol | Lorca Deportiva «Lo estamos pasando bastante mal» Los futbolistas Luismi y Oliva, en la céntrica Plaza de Colón de Lorca, ayer. / jaime insa / agm Luismi y Oliva cuentan la difícil situación que viven los futbolistas y empleados del Lorca Deportiva, que llevan desde mayo sin cobrar PEDRO RE LORCA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:48

Todo sigue igual en el Lorca Deportiva, los dueños del club no dan la cara. Nadie pone fecha para los cobros del dinero que se adeuda a los jugadores y empleados del líder del grupo XIII de la Tercera División, quienes desde mayo no han visto un euro. Ésta es una semana importante en la que el equipo blanquiazul juega en casa del Mar Menor, equipo con el que comparte el liderato. La plantilla vuelve hoy a los entrenamientos, pero solo lo hará en dos sesiones antes de disputar el próximo encuentro en el Pitín de San Javier. Los futbolistas Luismi y Óscar Oliva dieron ayer la cara para explicar la complicada situación que vive la plantilla.

El lorquino Luismi es el jugador que más tiempo lleva en el equipo, siete temporadas. Antes lo hizo con Joaquín Flores en la presidencia. Sobre la situación de la plantilla, dice que «es la que todo el mundo sabe, ya que está saliendo en la prensa. Llevamos tres meses entrenando gratis, pagando todo de nuestro bolsillo: pisos, comida y gasolina. No hemos visto un euro, nosotros somos jugadores aficionados, no tenemos fuente de ingresos y todo se nos complica con el paso de los días».

El lorquino recuerda que convencieron a los jugadores con un gran proyecto. «Nos dijeron que iba a ser un equipo casi profesional, que había que ascender por encima de todo. Entrenamos por las mañanas, cumplimos en lo deportivo y somos líderes. Nos comentaron que el director deportivo [José Antonio Presas 'Puskas'] iba a ser la cabeza visible del club, ahora no sabemos a quién dirigirnos cuando hay problemas. Esa persona no tiene la solución y ahora no sabemos a qué atenernos. Me gustaría saber quién es el presidente, sigue la incertidumbre».

Esta semana, con un partido importante el domingo ante el Mar Menor, está siendo atípica. «Al final queremos entrenar en las mismas condiciones para ganar en el Pitín. Hay jugadores que vienen de Elche, Murcia y Almería, a los que no se les puede exigir que paguen la gasolina de su bolsillo para entrenar cinco días. Ya lo llevan haciendo tres meses, se hace complicado y no se les puede pedir más».

Los jugadores quieren tomar medidas. «Medidas más drásticas, lo siguiente es no jugar, pero, de momento, no lo vamos a hacer. Intentamos centrados en lo deportivo, por mucho que emitamos comunicados, todo lo tienen que resolver ellos. Más no podemos hacer».

Mejor con Joaquín Flores

Luismi cree que con Joaquín Flores, el anterior presidente, esto no habrá ocurrido. «Conozco a Joaquín personalmente, ya que llevo siete años en esta club y con él no he tenido problema alguno. No se atrasó ni una vez en los pagos. El anterior presidente ha hecho mucho por el Lorca Deportiva y solo tenemos cosas que agradecerle».

Su compañero Óscar Oliva es un jugador querido por la afición. El gaditano está muy lejos de su tierra y su situación no es fácil. «Es muy complicada, el primer mes es el que hay más gastos, tienes que pagar a la inmobiliaria y los meses del piso. Cuando vives en casa no es tan drástico, tus padres te pueden ayudar. La verdad es que se hace muy complicado. Desde el mes de mayo no hemos cobrado nada y lo estamos pasando bastante mal».

Oliva, que dice que «es muy fácil hacer un gran proyecto y no cumplir en los pagos», se acuerda de algunos de sus compañeros. «Hay jugadores jóvenes que se han venido con lo puesto y han tenido que dejar los pisos que habían alquilado».

Puskas no se compromete a nada. «Prefiero que sea así. Cuando dan fechas te haces unas ilusiones, y si no llega el pago no puedes devolverlo a quién te ha prestado dinero».